Nö Museumsfrühling in der Zinnfigurenwelt

1 Wochenende, 100 Museen, Programme zum Staunen, verlockende Angebote!



Niederösterreichs Museen laden am 20. und 21.Mai 2017 zum Museumfrühling Niederösterreich. Auch die Zinnfigurenwelt Katzelsdorf öffnet die Museumstüren mit einem tollen Programm .



Tauchen Sie ein in die Welt der kleinen Figuren, 1200 m2 Ausstellungsfläche, 40 Figuren ......das Museum für die ganze Familie!



Freier Eintritt an beiden Tagen!



Sa. 15.00 Eröffnung der Sonderausstellung "Alte Brettspiele";



Kinderprogramm, am So 15.00 Kinderschminken; Einblick ins Museumdepot

Künstler bemalen Zinnfiguren, Gewinnspiele; Werkelmann; Bücher- und Figurenflohmarkt , Verlängerung der NÖ Card

Suppenküche, Kaffee und Kuchen