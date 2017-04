Pubertät - Chaos und Konflikt ohne Ende oder Aufbruch und Chance?

Inhalt:- Weshalb ist das Kind jetzt so, wie es ist? – Entwicklungspsychologische Grundlagen- Wird das Kind jetzt schon erwachsen? - Ablösung und Loslassen- Entwicklungsaufgaben von Kindern und Eltern- Bewältigungsstrategien für Kinder, Eltern und GroßelternNull Bock auf Schule? Respektlosigkeiten? Motivationsprobleme? Zornesausbrüche? Grenzen werden nicht beachtet? Aggressivität? Konkurrenz und Eifersucht zwischen den Geschwistern? Geringes Selbstwertgefühl? Mobbing? Chaos pur? Kind fühlt sich immer benachteiligt? Welche Strafen? Unselbstständigkeit? Erhöhte Reizbarkeit?

Die vorgestellten entwicklungspsychologischen Grundlagen helfen, das Kind besser zu verstehen und dadurch angemessene und erfolgreiche Reaktionen auch in schwierigen Erziehungssituationen zu fördern.Erzieherisches Verhalten wird durchdacht, Fragen, Unsicherheiten und Probleme angesprochen. Es besteht die Möglichkeit, anonym Fragen zu aktuellen Erziehungsherausforderungen zu stellen.Ziele:- Stärkung der elterlichen Erziehungskompetenz- Entlastung des Erziehungs- u. FamilienalltagsEingeladen sind:Eltern, Stief- und Großeltern mit Kindern im Alter von 9 – 16 JahrenReferentin:Dr.in Gerlinde Grübl-SchößwenderErziehungs- und Bildungswissenschafterin, Sozial- u. Heilpädagogin, Lebens- u. Sozialberaterin (psychologische Beratung), Dipl. Erwachsenenbildnerin (www.lebensbegleitung.at)Termine:Di 16.01.2018, 19:00 - 20:30 UhrDi 23.01.2018, 19:00 - 20:30 UhrDi 30.01.2018, 19:00 - 20:30 UhrEine Veranstaltungsreihe in drei Teilen.Teilnahmebeitrag:29 Euro für alle drei Abende26 Euro für Familienpassinhaber (NÖ u. Burgenland)19 Euro für Mitglieder des Vereins für FamilienbegleitungAnmeldung:Onlineanmeldung: verein@familienbegleitung.atTelefonische Anmeldung: 0664 650 61 13Wegen der begrenzten Teilnehmer/innenzahl (16) bitten wir um rechtzeitige Anmeldung und freuen uns, Sie bei dieser Veranstaltung begrüßen zu können!Sollten Sie noch offene Fragen haben, können Sie uns gerne mittels Mail an verein@familienbegleitung.at oder unter der oben angeführten Telefonnummer kontaktieren.