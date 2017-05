Schattentheater Bucklige Welt - "Ein fast perfekter L(M)ord"

Am 13. & 14. Juni, sowie am 23., 24. & 25. Juni präsentiert das Schattentheater Bucklige Welt das Stück "Ein fast perfekter L(M)ord" in Bromberg.



Ein Schattenkrimi mit Darstellern aus der Region



Buch: Elisabeth DanielRegie: Andrea KuneschErzähler: Willi WolfLaufend aktuelle Infos zum Schattentheater und die Online-Kartenreservierung finden Sie auf der Website

Lord Bunburry hat in Henry Peabody nicht nur einen treuen Butler sondern auch einen langjährigen Freund, mit dem er viele waghalsige Abenteuer rund um den Erdball erlebt hat. Nun, in die Jahre gekommen, zieht er sich auf Bunburry Castle zurück. Er will unter die Krimiautoren gehen und beabsichtigt einen Welt-Bestseller zu verfassen. Der versnobte Adelige ist der Ansicht, dass er nur packend beschreiben kann, was er auch selbst erlebt hat. Deshalb beschließt er, einen perfekten Mord zu begehen, wobei ihm Henry wie gewohnt als Helfer zur Seite stehen soll. Doch kann es einen perfekten Mord geben? Was anfangs dank Henrys ausgeklügeltem Plan zu gelingen scheint, wird bald zu einer waghalsigen Berg- und Talfahrt, bei der nicht nur Scotland Yard mit seinem besten Chief-Inspector mitmischt.Schattentheater haben in China, Indonesien und Thailand eine jahrhundertealte Tradition und gelangten im 17. Jahrh. nach Europa, wo sie sich in Frankreich besonderer Beliebtheit erfreuten. Die Technik des Schattenspiels kann mit speziell angefertigten, beweglichen Figuren oder mit Schauspielern ausgeführt werden, die zwischen einer Lichtquelle und einer gespannten Leinwand agieren. Die scherenschnittartigen Bilder, die dadurch auf der Leinwand erscheinen, sind von äußerst apartem Reiz und bestechen durch Klarheit und Ausdrucksstärke.Theatersaal im Pfarrhof Bromberg2833 Bromberg, Markt 1Beginn DI, MI, FR, SA: 19:30 Uhr - Einlass: 19:00 Uhr, freie PlatzwahlBeginn SO: 18:30 Uhr - Einlass: 18:00 Uhr, freie PlatzwahlGastronomie: Pausenbuffet der Dorferneuerung - vor und nach der VorstellungErwachsene Euro 12,00 - Kinder bis 14 Jahre Euro 6,00Karten(-vor)verkauf in der Zeit von 8:00 bis 12:00 Uhrim Gemeindeamt Bromberg (02629/5122) und der Raika Bromberg (02629/8242).Kartenreservierungen auch unter 0676/3976971 (gerne auch per WhatsApp) undonline auf www.schattentheater-buckligewelt.atAbendkassa eine Stunde vor SpielbeginnWir freuen uns auf Ihren Besuch!