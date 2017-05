Straßen.Kunst.Festival in der Allzeit Getreuen

10.05.2017, 11:17 Uhr

Rund 50 internationale und regionale Künstlerinnen und Künstler aus unterschiedlichsten Sparten der Straßenkunst sind von Donnerstag, 18. bis Samstag, 20. Mai zu Gast in Wiener Neustadt. Artisten, Akrobaten und Jongleure begeistern mit meisterhaften Kunststücken. Magier verblüffen mit ihren Tricks. Pantomimen und Straßenkomödianten unterhalten auf höchstem Niveau. Bei Einbruch der Dunkelheit beginnen die Feuerkünstler mit ihrer eindrucksvollen Show. Das Opening ist am Donnerstag um 18 Uhr. Höhepunkt ist die große Straßenkunst-Parade am Freitag um 13:30 Uhr vom Stadttheater zum Marienmarkt. Am Samstag gibt es Programm von 12 bis 22 Uhr.