"Unter uns in Bad Schönau" - Kabarett mit Oliver Hochkofler und Imo Trojan

erZELT - Tennishalle Bad Schönau , Am Kurpark 1 , 2853 Bad Schönau AT

Köstliche Wortspiele, gelungene Persiflagen und Lachstürme im Publikum – so könnte die Zusammenfassung des neuen Kabarettprogramms von Oliver Hochkofler lauten. In seinem Programm „Unter uns in Bad Schönau“ geht der Kabarettist mit seinem Bühnenpartner Imo Trojan ganz auf Bad Schönau und die Bucklige Welt ein. Diesen einmaligen Kabarettabend sollten Sie auf keinen Fall versäumen. Ein Kabarett, das so perfekt auf Bad Schönau zugeschnitten war, gab es noch nie!



Kartenvorverkauf am Gemeindeamt in Bad Schönau! VVK Euro 16,-- AK Euro 20,--