WOCHENHOROSKOPE von 1. bis 7. Mai

30.04.2017, 19:27 Uhr

ERDZEICHEN

Auch wenn du der geborene Realist bist, solltest du deine Träume und Intuitionen wahr nehmen. Sie vermitteln dir Dinge, die für dich im wahren Leben eine Bedeutung haben könnten.Im Job: Da läuft es auch gut. Du triffst die richtige Entscheidungen, bist kreativ. Vertraue deinem Bauchgefühl - du liegst richtig damit.: Erfolg besteht darin, dass man genau die Fähigkeiten hat, die im Moment gefragt sind.

LUFTZEICHEN

WASSERZEICHEN

FEUERZEICHEN

Du bist kritischer als sonst, suchst unbewusst Fehler bei deinen Mitmenschen. Es wäre gut, geduldig zu bleiben, dich bei deinen Meinungsäußerungen zurück zu halten. Sei vorsichtig, verletze die Menschen nicht, die dir nah stehen.Im Job: Du solltest diese Woche unbedingt zu deiner Meinung stehen, lass dich nicht provozieren oder manipulieren. Konzentriere dich auf deine Arbeit, nimm Abstand von den neidischen Menschen.: Ein Augenblick Geduld kann viel Unglück verhüten.Kontaktiere diese Woche Freunde die du lange nicht mehr gesehen hast. Freundschaften zu pflegen, ist sehr wichtig. Du solltest dir Gedanken machen darüber, wer deine richtige Freunde sind und wer nichts mehr in deinem Leben zu suchen hat.Im Job: Du solltest ein bisschen auf die Bremse treten und alles nach der Reihe erledigen. Übernehme dich auf keinem Fall.: Die Freundschaft ist eine Kunst der Distanz, so wie die Liebe eine Kunst der Nähe ist.Die Liebessterne (dank dem Venus-Mond), stehen diese Woche auf deiner Seite. In deiner Partnerschaft läuft es hervorragend. Wenn du ein Single bist, besteht die Möglichkeit, jemanden kennenzulernen. Öffne dich!Im Job: Wenn du das Gefühl hast, du fühlst dich müde und ausgelaugt, die beste Entscheidung ist, nicht zuviel von dir selbst zu erwarten. Was deine Aufgaben betrifft - übernimm dich auf keinem Fall, setz dich nicht unnötig unter Druck.: Bedingungslos geliebt zu werden. Ein wahrlich großes Gefühl.Du solltest diese Woche auf deine finanziellen Angelegenheiten aufpassen. Es ist wichtig, keine unüberlegte Entscheidungen zu treffen. Du kriegst keine größeren Probleme, wenn du auf deinen Verstand hörst. Du schaffst es und bis zum Wochenende sind die Probleme beseitigt.Im Job: Auf dich kann man immer und überall verlassen, deine Arbeitskollegen wissen das auch. Sei trotzdem vorsichtig, lass dich auf keinem Fall von ihnen ausnützen.: Wahrscheinlich hat man keine Zeit. Aber man muß so überlegt handeln, als habe man sie doch.Du solltest diese Woche mehr Zeit mit deinem Partner verbringen, probiere das Gleichgewicht zwischen Berufs- und Privatleben zu finden - einem gemeinsamen Programm steht nichts im Wege.Im Job: Die erste Hälfte der Woche wird nicht leicht für dich. Bereite dich für eventuelle Auseinandersetzungen vor - du musst reinen Tisch machen. Du hast das Gefühl, manche Menschen in deiner Nähe wollen dir einiges vorschreiben. Das ist ungerecht, rede darüber, was dich belastet. So findest du eine Lösung - dank deiner positiven Einstellung.: Wir können nicht alle Probleme unseres Lebens lösen, aber wir könnten uns von einigen lösen.Du bist manchmal geheimnisvoll, versteckst dich hinter einer Fassade. Diese Woche ist ideal endlich über deine Wünsche und Absichten zu reden - öffne dich!Im Job: Sei ein bisschen egoistischer. Du bist immer für jeden da, hilfst wo du kannst, dich vergisst du aber oft dabei. Du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben - das solltest du auf keinen Fall vergessen. Nimm dir eine kurze Auszeit, unternehme etwas, was dir und deiner Seele gut tut - du verdienst es.: Vernachlässige nicht dein eigenes Feld, um das eines anderen zu jäten.Du solltest diese Woche mehr Zeit mit deinem Partner verbringen. Du hast viel Stress in der Arbeit, doch dein Privatleben sollte darunter nicht leiden. Plane einen schönen Abend zu zweit, findet wieder zueinander - es wird euch beiden gut tun.Im Job: Eine positive Woche wartet auf dich. Du bist erfolgreich, in finanziellen Angelegenheiten stehen die Sterne auf deiner Seite. Lass dich auf keinen Fall von anderen verunsichern - setz deine Ideen in die Tat um. Du hast den guten Riecher dafür.: Erfolg ist so ziemlich das letzte, was einem vergeben wird.Deine spirituellen Fähigkeiten helfen dir zu erkennen, was für dich in deinem Leben wichtig ist und auf welche Dinge du verzichten solltest. Hör ruhig auf deine Intuitionen - sie werden dich garantiert nicht täuschen. Auch wenn deine Mitmenschen deine Hilfe brauchen - du liegst goldrichtig.Im Job: Du fühlst dich wohl, bist energetisch, voller Tatendrang. Deine Ziele erreichst du schnell, deine Arbeitskollegen schätzen dich dafür. Nur so weiter!: Intuition ist dein innerer Kompass, der dir die richtige Richtung weist.Diese Woche stehen die Liebessterne gut für dich. Du bist gut gelaunt, die Schwierigkeiten der letzten Tage sind wie weggeblasen. Lass dich nicht herunterziehen, durch dein positives Beispiel lassen sich die anderen inspirieren. Im Job: Auch wenn negative Menschen in deinem Leben wieder auftauchen, lass dich trotzdem nicht provozieren. Am besten ist es, dich zurück zu halten, dich auf deine Arbeit zu konzentrieren.: Genieße dein eigenes Leben, ohne es mit dem eines anderen zu vergleichen.Eine anstrengende Woche wartet auf dich. Du bist ungeduldig, unüberlegt was deine Aussagen betrifft, allgemein etwas unruhig. Gönne dir zwischendurch eine kurze Pause, bevor es zu Streitigkeiten kommen könnte.Im Job: Du solltest dich nicht unter Druck setzen. Alles nach der Reihe erledigen - weniger ist oft mehr. Wenn du Hilfe brauchst frag deine Arbeitskollegen, die Teamarbeit funktioniert diese Woche gut.: Die erste Pflicht das Lebens ist zu leben.Die Liebessterne stehen gut für dich, die Chance den Traumpartner kennenzulernen ist diese Woche höher als sonst. Geh mit offenen Augen durch die Welt - man kann es schließlich nie wissen.Im Job: Eine gemischte Woche steht dir bevor auch in finanziellen Angelegenheiten ist nicht viel zu erwarten. Sei vorsichtig, überhaupt was falsche Menschen betrifft. Jemand könnte dir Steine in den Weg legen - halte deine Augen offen.: Ein kluger Kopf hat auch hinten Augen.