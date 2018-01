WOCHENHOROSKOPE von 15. bis 21. Jänner

14.01.2018, 17:02 Uhr

ERDZEICHEN

Tu etwas für deine Beziehung, bevor der Alltag komplett überhand nimmt und alles zu selbstverständlich wird. Plane mit deinem Partner etwas Gemeinsames, einen romantischen Abend - wichtig ist es, ihr findet wieder zueinander.Im Job - setz dich nicht zuviel unter Druck, übernimm dich auf keinen Fall. Sorge für eine kurze Auszeit, um die Batterien neu aufzuladen - nur so schaffst du den Alltag. Deine Ideen in die Tat umzusetzen, schaffst du auch nur, wenn du dafür die nötige Energie hast.Ein Augenblick der Seelenruhe ist besser, als was du erstreben magst.

LUFTZEICHEN

WASSERZEICHEN

Es wäre wieder mal gut, wenn du dich mit deinen Freunden treffen würdest. Die Arbeit ist sehr wichtig, die Aufgaben gehören auch erledigt, es wäre trotzdem zum Vorteil, Zeit für dich zu nehmen.Im Job - du solltest dich von keinem unterkriegen lassen, bleibe auch bei deiner Meinung, wenn die anderen damit nicht einverstanden sind. Du liegst goldrichtig, deine Intuitionen lassen dich garantiert nicht im Stich.Es ergeben sich neue Chancen - nütze sie, so kommst du deinen Zielen näher.Intuitionen sind Träume, deren man sich erinnert.Die Liebessterne stehen diese Woche auf deiner Seite. Du erlebst eine schöne Zeit mit deinem Partner. Singles aufgepasst - die Chancen den Traumpartner zu begegnen, stehen diese Woche sehr gut. Geh aus, unternimm was mit deinen Freunden - man kann es schließlich nie wissen.Im Job - du bist gut motiviert, selbstsicher und mutig. Lass dich nicht verunsichern, zieh dein Ding durch und halte dich von negativen Menschen fern. Es gibt viele, die neidisch und bösartig sind - lass sie nicht in deine Nähe.Überall geht dem späteren Wissen eine frühe Ahnung voraus.Es könnte diese Woche zu Streitigkeiten oder Diskussionen zwischen dir und deinem Partner kommen. Du solltest toleranter sein und mehr Kompromisse eingehen - das ist die Lösung für ein harmonisches Zusammenleben.In Job - du solltest ein bisschen an deinem Auftreten arbeiten - sei selbstbewusster und steh zu deiner Meinung. Zeig alles, was in dir steckt - so lässt die Anerkennung deiner Arbeitskollegen nicht mehr lange auf sich warten. Du bist von Grund auf positiv, das hilft dir in jedem Bereich des Lebens weiter.Das Geheimnis des Glücks ist die Freiheit. Das Geheimnis der Freiheit ist der Mut.Die Liebesterne stehen diese Woche nicht ganz auf deiner Seite. Es könnte zu Streitigkeiten mit deinem Partner kommen, deshalb wäre es besser geduldiger zu bleiben. Du darfst aber nicht verzweifeln - bald geht es wieder bergauf.Im Job - da macht sich auch Unruhe bemerkbar. Du kommst diese Woche mit den falschen und neidischen Menschen gar nicht zu recht. Am besten ist es für dich, Abstand zu halten und wenn du dich aufregst, bis 10 zu zählen - überreagiere nicht, schone deine Nerven.Das Glück deines Lebens hängt von der Beschaffenheit deiner Gedanken ab.Die Wahrscheinlichkeit, die große Liebe kennenzulernen, ist diese Woche eher gering. Geh trotzdem mit offenen Augen durch die Welt - man kann es schließlich nie wissen . Eine neue und interessante Bekanntschaft kann auch große Bedeutung haben in deiner Zukunft.Du solltest mehr auf deine Ernährung achten - zuviel Süßes und Fettes schwächt dein Immunsystem, du wirst schneller krank. Geh an die frische Luft, bewege dich ausreichend, iss mehr Obst und Gemüse. Belaste deinen Körper nicht mit schweren MahlzeitenWer den Tag mit einem Lachen beginnt, hat ihn bereits gewonnen.Tu diese Woche was für dich, such Menschen auf, die dir nah stehen, verbringe mit ihnen eine schöne Zeit - das Leben ist zu kurz, um immer wieder Dinge auf morgen oder auf die nächste Woche zu verschieben. Du lebst hier und jetzt - das darfst du nie vergessen.Gesunde Ernährung sollte sehr wichtig für dich sein, achte auf geregelte Mahlzeiten, verzichte auf zuviel Süßes, belaste deinen Körper bitte nicht unnötig.Im Job - verfolge deine Ziele konsequent, bleib bei deiner Meinung, deine Arbeitskollegen werden sich durch dein Beispiel inspirieren lassen.Nutze deine Schwäche als Motivation. Nicht als Ausrede.Die Liebessterne stehen diese Woche gut für dich. Die Gefühle deinem Partner gegenüber sind tief und du zeigst auch was in dir steckt. Die Woche wäre auch ein sehr guter Zeitpunkt für eine Verlobung oder sogar zum Heiraten.Auf deine Gesundheit solltest du aber trotzdem mehr achten. Ausreichend Schlaf und die richtige Ernährung sind der Schlüssel für ein ausgeglichenes und glückliches Leben - denke mehr an dich.Im Job - du kannst diese Woche dein Vorhaben besser in die Tat umsetzen, so kannst du Fortschritte und Erfolge erreichen.Drei Dinge helfen, die Mühen des Lebens zu tragen: Die Hoffnung, der Schlaf und das Lachen.Du solltest mehr an deiner Partnerschaft arbeiten - deinen Schatz mit einem gemeinsamen Programm zu überraschen, wäre eine sehr gute Alternative, deine Liebe und Zuneigung zu zeigen. Die Sterne stehen für dich, was die Liebesdinge betrifft, sehr gut. Nütze deine Chancen!Im Job - es ist keine Schande Hilfe von den anderen anzunehmen, wenn es nötig ist. So erreichst du leichter deine Ziele.Man muss versuchen, sich über nichts zu betrüben und alles was geschieht, als das Beste anzusehen.Du wirkst diese Woche unausgeglichen, unruhig, dir passt einiges nicht. Beschäftige dich lieber mit den schönen Dingen des Lebens, verbringe mehr Zeit mit deinem Partner - so kommst du wieder zu einer positiven Sicht. Allgemein wäre es gut, mehr an dich selbst zu denken, dir mehr Freizeit zu gönnen - das hilft dir bei der Lösung deiner Probleme.Vorsicht bei finanziellen Angelegenheiten - lass dir Zeit bei wichtigen Entscheidungen wie etwa Krediten, du könntest es später bereuen, unüberlegt gehandelt zu haben.Die Zukunft gehört denen, die an die Schönheit ihrer Träume glauben.Du bist gerade auf einem Höhenflug. Lass dich nicht davon abhalten oder verunsichern, die anderen lassen sich bald durch dein Beispiel inspirieren. Steh zu deiner Meinung, auch wenn es um schwerwiegende und schmerzhafte Entscheidungen geht - alles im Leben hat seinen Grund, das darfst du nicht vergessen.Es wäre wichtig, wenn du dir eine kurze Auszeit nehmen würdest, um einen klaren Kopf zu bekommen.Wer keine Ruhe hat, kann auch keine Ruhe geben.Du erlebst mit deinem Partner eine positive und schöne Woche, ohne Diskussionen oder Streitigkeiten. Unternehmt was gemeinsam, einem Kurzurlaub oder einem Wellnesswochenende steht nichts im Wege.Im Job - die Teamarbeit funktioniert hervorragend, du steckst deine Arbeitskollegen mit deiner guten Laune an - eine erfolgreiche Woche wartet auf dich. Dein Chef ist auch zufrieden mit dir; du hast bald Aufstiegsmöglichkeiten.Wenn du keine Lust hast, immer wieder von vorne anzufangen - dann gib niemals auf!