WOCHENHOROSKOPE von 15. bis 21. Mai

14.05.2017, 16:30 Uhr

ERDZEICHEN

Lass dich nicht von den anderen beeinflussen, bleibe auf alle Fälle bei deiner Meinung. Es sind immer wieder Menschen in der Nähe, die dich manipulieren wollen und nicht immer gutmütig sind. Treffe deine Entscheidungen selbst, deine Intuitionen lassen dich garantiert nicht im Stich.Im Job - da solltest du auch vorsichtig sein und nicht allen Kollegen trauen. Es gibt einige Neider unter ihnen - überlege gut, wem du vertraust.: Das Vertrauen ist eine zarte Pflanze. Ist es zerstört, so kommt es nie wieder.

LUFTZEICHEN

WASSERZEICHEN

FEUERZEICHEN

Probleme, die dich beschäftigen und stören, sollten besprochen werden. Hab keine Angst vor Auseinandersetzungen - durch ein vernünftiges Gespräch können viele Probleme aus der Welt geschafft werden.Du bist energetisch, motiviert und gut gelaunt. Das macht nicht nur deine Seele, sondern auch deinen Körper stark. Geh aus, unternehme was - genieße das Leben.Negative Menschen können dir diese Woche nichts antun. Solltest du mit deinem Kollegen Probleme haben, am besten ist es, das klärende Gespräch zu suchen - auf jedes Problem ergibt sich eine Lösung.: Genieße das Leben ständig, denn du bist länger tot als lebendig.Die Liebessterne stehen diese Woche gut für dich. Wenn du ein Single bist, solltest du was unternehmen, fortgehen, auf die Menschen zugehen. Es ist möglich, dass aus einem Flirt viel mehr werden kann. Hör auf dein Bauchgefühl, es lässt dich garantiert nicht im Stich.Gesundheit - du solltest mehr auf die Signale deines Körpers achten. Wenn du Beschwerden hast, verschiebe den Arzttermin nicht - es gibt Probleme die gehen nicht von allein wieder weg.Im Job - es ergeben sich neue Chancen für dich - nütze sie, sei diesmal nicht misstrauisch. Bald kannst du weitere Erfolge verbuchen.: Pessimisten stehen im Regen, Optimisten duschen unter den Wolken.Du solltest dich wieder mit lang nicht gesehenen Freunden treffen. Allgemein wäre es nicht schlecht für dich, was zu unternehmen - sonst kehrt zuviel Alltag in dein Leben ein.Nütze deine Freizeit sinnvoll - treib ein bisschen mehr Sport, schaue auf dich, tanke neue Energie. Nachher wird eine kurze Entspannungsphase nicht schaden.Im Job - lass dich nicht von anderen provozieren, konzentriere dich auf deine Arbeit, du kannst ruhig auf dein Bauchgefühl hören.: Jeder positive Gedanke treibt dich in die richtige Richtung.Du solltest mit deinen Entscheidungen nicht mehr warten, es ist besser die Initiative zu ergreifen und in bestimmten Situationen reinen Tisch zu machen.Achte auf die ausgewogene Ernährung, verbringe mehr Zeit an der frischen Luft. Wenn du innerlich ausgeglichen bist, nützt es allen - du bist nicht ungeduldig, es gibt weniger Stresssituationen.Im Job - versuche, deine Pläne in die Tat umzusetzen - traue dich endlich, der Erfolg wird nicht mehr lange auf sich warten lassen.: Das Problem ist nicht das Problem. Das Problem ist deine Einstellung zu dem Problem.Venus steht diese Woche an deiner Seite. Du bist zu deinem Partner besonders liebevoll, zeigst was in dir steckt. Deine positive und angenehme Ausstrahlung wirkt auch auf deine Mitmenschen sehr gut - sie mögen es, in deiner Nähe zu sein.Gesundheitlich gibt es auch keinen Grund zur Sorge. Wenn die Seele in Ordnung ist, gibt es auch keine körperliche Beschwerden. Lachen und das Leben genießen hält jung - vergiss das nicht.Im Job - auch neidische Kollegen können dir nichts antun. Du spürst die negative Energie von den anderen - am besten ist es, auf Abstand zu gehen von denen , die dir deine Energie rauben.: Bring Sonnenschein ins Leben anderer und genieße.Eine eher unruhige Woche wartet auf dich. Du überreagierst schnell, machst aus einem Floh einen Elefanten. Am besten wäre es für dich, ab und zu eine Auszeit zu nehmen, so können Streitigkeiten zwischen dir und deinen Mitmenschen vermieden werden.Die ideale Lösung, um Stress abzubauen, ist, wenn du dich mehr auf die positiven Dinge des Lebens konzentrierst, dir Zeit zum Entspannen nimmst - sorge die nächste Woche dafür, dass du wieder Spaß im Leben hast.Im Job - ziehe dein Ding durch, lass dich von keinem beeinflussen. Geh deinen Weg konsequent, damit du deine lang erwarteten Ziele erreichen kannst.: Wollen wir in Frieden leben, muss der Frieden aus uns selbst kommen.Verschwende keine Zeit mehr mit negativen Gedanken, die dich runterziehen. Konzentriere dich an die schönen Dinge des Lebens, geniesse die Zeit mit deinem Partner oder mit deinen guten Freunden. Positives Denken ist sehr wichtig - du hast nur das eine Leben, mach das Beste daraus.Im Job - du musst etwas ruhiger werden. Du setzt dich oft total unnötig unter Stress - dein Körper leidet darunter. Such dir diese Woche die richtige Gelegenheit, um wieder zur Ruhe zu kommen. Bleib geduldig, der Erfolg lässt nicht mehr lange auf sich warten.: Geduld ist die beste Arznei im Unglück.Verbringe mehr Zeit mit deiner Familie - nicht nur die Arbeit ist wichtig, dein Privatleben sollte auch in deinem Leben eine wichtige Rolle spielen. Versuche es, die Ausgewogenheit zwischen Job und Privatleben zu finden.Im Job - die erste Hälfte der Woche verläuft einigermaßen ruhig, du bist etwas desinteressiert und müde. Trotzdem gehören die wichtigen Dinge erledigt, du hast sonst zuviel aufzuholen.: Leben ist das, was passiert, während du fleißig dabei bist, andere Pläne zu schmieden.Du solltest dir diese Woche mehr Zeit nehmen zum Abschalten. Plane einen schönen und romantischen Abend mit deinem Partner - die Zeit zusammen ist wertvoll, ihr findet wieder zueinander.Du achtest auf deine Gesundheit, deine Seele und dein Körper befinden sich im Einklang.Im Job - du bist offen, gehst auf deine Mitmenschen zu, deine sympathische Art bringt dir weitere Erfolge. Hast du schon an eine Fortbildung gedacht? Die Woche wäre geeignet, um mit deinem Chef darüber zu reden.: Man lebt das, wofür man sich müht, und man müht sich für das, was man lebt.Du bist diese Woche etwas unausgeglichen und misstrauisch. Dein Partner zeigt wenig Verständnis für deine Eifersucht und unüberlegte Bemerkungen. Es wäre besser, dich zu vergewissern, bevor du unüberlegt redest. Du solltest zwischen Träume und Realität unterscheiden können.Deine Gesundheit leider auch darunter, wenn du unruhig und unausgeglichen bist. Finde wieder deine Ruhe und gönne dir zwischendurch eine kurze Pause - es wird dir garantiert gut tun.: Wenn man seine Ruhe nicht in sich findet, ist es zwecklos, sie anderorts zu suchen.Die Chancen den Traumpartner zu finden stehen diese Woche nicht so gut. Lass dich davon nicht runterkriegen, bleib geduldig - es geht bald wieder Bergauf.Achte auf die ausreichende Bewegung und die abwechslungsreiche Ernährung - so hast du die nötige Energie um den Alltagsstress zu bewältigen.Im Job - setz dich nicht unnötig unter Druck. Du willst alles möglichst schnell erledigen, kommst dabei durcheinander. Gib dir die Zeit, die du für das Erledigen deiner Aufgaben brauchst , konzentriere dich mehr - das ist der richtige Weg zu deinen Zielen.: Das höchste Gut ist die Harmonie der Seele mit sich selbst.