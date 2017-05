WOCHENHOROSKOPE von 8. bis 14. Mai

07.05.2017, 19:50 Uhr

ERDZEICHEN

Diese Woche sind deine Chancen neue Kontakte zu knüpfen, größer. Privat verläuft die Woche positiv. Du hast eine angenehme und sehr positive Ausstrahlung - das bringt dir Vorteile überhaupt wenn du auf der Partnersuche bist.Du könntest auf deinen Seelenpartner treffen, mit guten Aussichten auf eine dauerhaften Partnerschaft.Im Job: Du solltest diese Woche keine voreilige Entscheidungen treffen weder in beruflichen noch in finanziellen Angelegenheiten.Denke in Ruhe über deine Absichten nach.: Glück ist die Fähigkeit, es zu erkennen.

LUFTZEICHEN

WASSERZEICHEN

FEUERZEICHEN

Du bist motiviert und ruhig, innerlich ausgeglichen. Diese Woche gelingt dir mehr, als du ursprünglich geplant hast. Du kannst ruhig mutiger sein, was wichtige Entscheidungen betrifft - dein Bauchgefühl lässt dich garantiert nicht im Stich. Da du ein realistischer Mensch bist, schaffst du es deine Lage richtig einzuschätzen - das bringt dir das gewünschte Ergebnis.Im Job: Da läuft es diese Woche auch hervorragend, du triffst die richtige Entscheidungen, reagierst geschickt bei Verhandlungen. Die Gruppenarbeit funktioniert auch sehr gut.: Nur in einem ruhigen Teich spiegelt sich das Licht der Sterne.Geh diese Woche offen auf deine Mitmenschen zu, deine Hilfe wird bestimmt gebraucht. Allgemein wäre es zum Vorteil, etwas mit guten Freunden zu unternehmen. Du solltest mehr Zeit in solche Dinge investieren, unternehme etwas - ein Ausgleich zwischen Job und Freizeit wird dir bestimmt nicht schaden. Das Leben besteht aus mehr als nur Arbeit. Darum sollten auch andere Lebensbereiche angemessen zu Wort kommen.Im Job: Dein Vorgesetzter ist zufrieden mit deiner Arbeit, du erledigst deine Aufgaben schnell und kompetent. Du solltest trotzdem nicht übertreiben, schalte einen Gang zurück - setz dich nicht unnötig unter Druck!: Wahren Reichtum hat man, wenn man seinen inneren Ausgleich gefunden hat.Diese Woche musst du dich mehr anstrengen - du hast weniger Energie und an der Motivation mangelt es zur Zeit auch. Tipp von mir: Probiere herauszufinden, was dich motiviert und nutze dieses Wissen. Denn, wenn du das herausgefunden hast, dann ist das oft schon der Schlüssel zum Erfolg.Im Job: Bemühe dich sorgfältiger zu arbeiten, auf die Details zu achten. Lass dich nicht von den anderen ablenken, so schaffst du es, den richtigen Weg zu finden.: Wer etwas will, findet Wege. Wer etwas nicht will, findet Gründe.Eine positive Woche wartet auf dich, nütze diese positive Zeit, verbringe mit deinem Partner einen romantischen Abend. Es wäre allgemein schön, mehr Energie in deine Partnerschaft zu investieren.Im Job: Da läuft es gut, deine Ideen werden von deinen Arbeitskollegen gut angenommen. Das motiviert dich noch mehr. Wichtig ist es, auf dem Boden zu bleiben. Wenn du dich zu sicher fühlst, kann es zu einer gewissen Leichtsinnigkeit führen - so passieren dann die Fehler.: Spontanität muss wohl überlegt sein.Kümmere dich endlich mehr um deine Familie und Freunde, sie haben lange nichts mehr gehört von dir. Es ist schön, zielstrebig zu sein, Erfolge zu verbuchen, wenn andere sehr wichtige Dinge dabei nicht zu kurz kommen. Bemühe dich ein bisschen, plane etwas tolles mit Menschen, die für dich wichtig sind.Im Job: Du solltest vorsichtig sein, überhaupt wenn es um Arbeitskollegen geht, die auf dich neidisch sind. Du lieferst konstant eine sehr gute Arbeit ab und das passt nicht jedem. Konzentriere dich auf deine Arbeit, lass dich von keinem ablenken.: Das erste, das der Mensch im Leben vorfindet, das letzte, wonach er die Hand ausstreckt, das kostbarste, was er im Leben besitzt, ist die Familie.Diese Woche stehen die Sterne auf deiner Seite.Überhaupt was die Liebessterne betrifft - da kann einiges passieren. Du bist in Flirtlaune, gehst auf andere offen zu. Dank deiner charismatischen und magischen Ausstrahlung reagieren deine Mitmenschen sehr positiv auf dich. Nütze deine Chancen - auch den Start einer neuen Liebe kann es bedeuten.Im Job: Setz dich nicht ständig unter Druck, man muss nicht immer alles gleich erledigen. Vergiss die Perfektion, mach dein Leben nicht unnötig schwer.: Liebe macht nicht blind. Der Liebende sieht nur weit mehr als da ist.Du bist diese Woche sehr aktiv und gut motiviert. Es gibt keine Probleme, worauf du keine Lösung finden würdest. Du kannst jetzt alles bekommen, was du möchtest - dank deiner freundlichen und charismatischen Ausstrahlung.Auch negative Menschen schaffen es nicht, dich herunterzuziehen.Im Job: Du bist gut motiviert, erledigst deine Arbeit perfekt. Die Lästermäule finden an deiner Arbeit auch nichts zum aussetzen: Wer sich morgens im Spiegel anlächeln kann, der hat wahre Größe erreicht.Du solltest diese Woche mehr Zeit für dich und deinen Partner nehmen, Du bist nicht besonders gut drauf, wirkst unzufrieden und nervös. Kümmere dich nicht dauernd um alle anderen, schau auf dich selbst auch - bald geht es dir besser.Im Job: Du wirkst etwas unkonzentriert, du solltest dich aber trotzdem auf deine Arbeit konzentrieren und deine Aufgaben ordentlich erledigen.: Mut steht am Anfang des Handelns. Glück am Ende.Bis Mittwoch passiert nichts großartiges - eher ein ruhiger Wochenanfang. Ab Mittwoch bist du wieder in deinem Element, du bist energetischer. Die neuen Ideen, die du hast, können ohne Probleme in die Tat umgesetzt werden. Du bist positiv, wie ausgewechselt - gönne dir am Wochenende etwas entspannendes. Du verdienst es, belohnt zu werden.Im Job: Die Woche ist geeignet um nach einer Gehaltserhöhung zu bitten. Bereite dich gut auf ein Gespräch mit deinem Vorgesetzten vor - umso sicherer du bist, desto besser stehen deine Chancen.: Genieße das Leben ständig, denn du bist länger tot als lebendig.Im Privatleben würde es nicht schaden, etwas abwechslungsreicher zu sein. Wenn man nicht vorsichtig ist, kehrt der Alltag schneller ein als man denkt, Unternehme mit deinem Partner etwas, - verbringe eine schöne Zeit mit ihm.Im Job: Du bist diese Woche sehr belastbar. Dazu gehört deine gute Stimmung und positive Einstellung. Du erledigst deine Aufgaben mit links, Termine haltest du pünktlich ein. Du traust dich echt viel - dein Durchsetzungsvermögen ist außergewöhnlich.: Brauch deine Augen im Felde, deine Ohren im Walde.Diese Woche ist in deinem Privatleben nicht viel positives zu erwarten. Es könnte sogar sein, dass dir jemand absichtlich Steine in den Weg legt. Du nimmst diese Herausforderung an, machst den Weg wieder frei für dich. Sei vorsichtig - halte dich von negativen Menschen und Situationen fern.Im Job: Diese Woche ist kein guter Zeitpunkt um Verträge abzuschließen. Wichtige Verhandlungen sollten auf die nächste Woche verschoben werden.: Aus zu großer Vorsicht nimm nicht zu große Rücksicht.