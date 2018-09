Gesundheit: Darauf sollte jedes Sternzeichen achten

05.09.2018, 11:18 Uhr



Erdzeichen

Jedes Sternzeichen hat andere Schwachstellen, neigt zu bestimmten Krankheiten. Das heißt natürlich nicht, dass diese Krankheiten im Leben auftauchen müssen. Hier sind paar Ratschläge von mir, bei welchem Bereich jedes Tierzeichen aufpassen sollte.: der Hals, die Nacken und der Kopf. Sie übernehmen sich oft, nehmen zuviel Last auf sich - dies führt oft zu Schmerzen in diesen Bereichen des Körpers. Mangelnde Bewegung führt außerdem zu Verspannungen am ganzen Körper. Es wäre empfehlenswert sich mehr zu bewegen, zum Beispiel Entspannungsübungen und Yoga zu machen.Stiere neigen auch zu Rachen- und Mandelentzündung.

Luftzeichen

Wasserzeichen

Feuerzeichen

der Magen-Darm Bereich. Sie sind richtige Perfektionisten, setzen sich oft unter Druck, das kann auch zur Magenproblemen führen. Sie kommen mit Veränderungen und stressigen Situationen schlecht zurecht - dies kann zu Verdauungsproblemen führen. Sinnvoller wäre erst mal zum Arzt zu gehen, bevor sie zu Medikamenten greift.Der Steinbock ist sehr ehrgeizig, willensstark und oft bestimmend. Dies kann zu Verspannungen im ganzen Körper führen - wenn er sich zu viel Verantwortung auf die Schultern lädt, macht sich das so bemerkbar.die Knochen, die Wirbelsäule,der Nacken. Ein gesunder und ausreichender Schlaf ist die Grundlage für Körper und Geist - dies gilt besonders für die Steinböcke.Die Zwillinge haben oft mit Allergien zu kämpfen.die Bronchien, die Lunge, die Hände, die Stimmbänder. Zwillinge sind sehr kommunikative Menschen, reden viel, sind sehr gesellig. Manchmal übertreiben sie, was zu gereizte stimmbänder und Heiserkeit führen kann. Ausreichende Bewegung und ausgewogene Ernährung sind für sie eine gelungener Stressbewältigung. Die Waage reagiert auf die Umwelteinflüsse besonders sensibel, grübelt und analysiert oft.die Nieren, die Blase, die Haut und die Venen. Für eine Waage ist es sehr wichtig, Entgiftungskuren in regelmäßigen Zeitabständen durchzuführen, Es passiert oft, dass die Waage es nicht schafft, sich von den Umwelt aufgenommene Gifte zu entledigen. Dies führt zu Problemen und Krankheiten in den ihr zugeordneten Körperregionen.Ein Wassermann ist besonders offen und an der Welt interessiert. Langweilig wird es ihm fast nie, es gibt immer wieder etwas Neues zu entdecken oder auszuprobieren.Nervensystem, die Beine,die Wade. Stress sollte der Wassermann in jedem Fall reduzieren, denn der ist besonders schädlich für das Nervensystem. Auf ausreichend Schlaf sollte er auch achten.Ein Skorpion ist besonders sensibel und auch physisch nicht sonderlich robust. Er kommt mit seelischen Stress besonders schwer zu Recht, ist das Seelenleben gestört, leidet eben auch oftmals der Körper darunter.Eierstock- und Prostataentzündungen, Krankheiten der Sexual- und der Ausscheidungsorgane (Hämorrhoiden), Infektionskrankheiten, parasitäre Erkrankungen (Milben, Läuse, Zecken, Würmer) oder Pilze. Der Skorpion sollte in regelmäßigen Zeitabständen Entgiftungskuren durchführen.Krebse sind besonders emotional und auch körperlich sehr empfindsam. Leichte Schmerzen sind für sie schwerer zu ertragen als für andere Menschen.psychosomatische Störungen, der Magen, die Geschlechtsorgane. Sie sollten unbedingt auf eine gesunde Ernährung achten. Zuviel Stress macht auch Magenschmerzen, sie sollten einen Gang zurückschalten.Der Fisch besonders gefühlvoll und sensibel, analysiert ständig. Da wundert es auch nicht, dass er anfällig für psychosomatische Störungen ist. Nervensystem, die Beine, der Magen. Für einen Fisch besonders wichtig, auf eine bewusste Lebensweise zu achten. Ein bisschen Yoga bringt ausserdem Bewegung ins Spiel und harmonisiert Körper und Geist.Harte Schale weicher Kern - dies könnte das Motto eines Löwen sein. Er verfügt viel Temperament und einen ausgeprägten Bewegungsdrang, ist aber sensibel und nachdenkend.das Herz-Kreislauf-System. Der Löwe liebt das Leben und kann es auch ebenso gut genießen, er sollte trotzdem auf die Ernährung achten. Zuviel fettes Essen belastet seinen Körper oft enorm.Der Widder verfügt über viel Kraft und Elan, das merkt man ihm auch an. Die meisten Widder sind ziemlich aufbrausend. Ihre überschüssige Energie kanalisieren sie aber auch gern sinnvoll, am liebsten beim Sport.Muskulatur, das Blut, Eisenmangel oder aber auch einen Eisenüberschuss, die Lymphknoten, der Kopf , die Zähne, die Nägel und die Kopfhaare. Der Widder sollte es lernen, geduldiger zu sein und gewisse Dinge langsamer zu erledigen. In der Ruhe liegt die Kraft - könnte das Motto eines Widders sein.Der Schütze findet immer wider was Neues, das in reizt, schlechte Laune hat bei ihm kaum eine Chance.Lebererkrankungen, die Wachstumserkrankungen, gutartige Tumorbildungen, die Hüftgelenkserkrankungen, die Fettleibigkeit. Er sollte unbedingt auf die Ernährung und ausreichende Bewegung achten. Es wäre sinnvoll, öfter mal eine Pause einzulegen und sich an den kleinen Dingen des Lebens zu freuen.