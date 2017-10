Kompaktlehrgang Systemische Beratung

Die Grundannahme bei der systemischen Beratung ist, dass alles in einem System (z. B. alle Mitglieder einer Familie, eines Teams oder auch alle Bereiche in einer Organisation) zusammenhängt und alle Elemente wechselseitig aufeinander einwirken.Die Aufgabe der systemischen Beratung besteht darin, mit unterschiedlichen Methoden dem System neue Perspektiven verfügbar zu machen und so Veränderungsprozesse in Gang zu bringen, die dem System und damit den einzelnen Systemmitgliedern neue Verhaltensweisen ermöglichen. Der Systemische Beratungsprozess ist ressourcen- und lösungsorientiert.

Ihnen werden Grundlagen und Prinzipien systemischer Beratungsarbeit vermittelt, z. B. das Prinzip der Zirkularität, Neutralität und Allparteilichkeit. Sie erhalten einen Überblick über die Methoden der systemischen Beratung, u. a. Genogrammarbeit, Familien- und Systemaufstellungen und die lösungsorientierte Arbeit.Ziel der Weiterbildung ist der Erwerb fundierter Systemkompetenzen in der professionellen Therapie-, Beratungs-, Pflege-, Personal- und Bildungsarbeit.• LehrerInnen• KindergartenpädagogInnen• Dipl. Gesundheits- und Krankenschwestern und -pfleger• AbsolventInnen FH Pflegewissenschaften• Dipl. SozialarbeiterInnen• AbsolventInnen FH Soziale Arbeit• SozialpädagogInnen, ErzieherInnen• AbsolventInnen human- oder sozialwissenschaftlicher Studienrichtungen• AbsolventInnen des psychotherapeutischen Propädeutikums• LebensberaterInnen anderer FachrichtungenOder interessierte Personen, die keine Tätigkeit als Lebens- und SozialberaterInnen/Psychologische BeraterInnen anstreben und die systemische Beratung kennen lernen wollen.: 3. Semester (240 Stunden Methodik)Jänner 2018€ 1090,-- pro Semester (Teilzahlungen sind möglich)AbsolventInnen der Weiterbildung erhalten ein Abschlusszertifikat.80 Std. Krisenintervention16 Std. BWL und Marketing für LSB24 Std. Rechtliche Fragen im Zusammenhang mit der Lebens- und Sozialberatung120 Std. Gruppenselbsterfahrung20 Std. Berufsethik und Berufsidentität30 Std. Einzelselbsterfahrung20 Std. Einzelsupervision90 Std. GruppensupervisionNähere Informationen finden Sie unter:bzw. telefonisch unterUm Voranmeldung wird gebeten.