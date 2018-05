ES GIBT SIE NOCH !!! Menschen mit offenen Augen und einem eher schon selten gewordenen „Zuständigkeits-Empfinden“!

03.05.2018, 21:32 Uhr

Wiener Neustadt : Wohlfahrtgasse | Ja es gibt sie noch, Menschen die mit offenen Augen durch die Stadt gehen und Missstände nicht einfach nur ignorieren. Sie interessieren sich dafür und fühlen sich zuständig, um diese- 1. wahr zu nehmen und- 2. entweder gleich selber Hand anzulegen oder aber- 3. eine der verfügbaren Telefonnummern unseres Rathauses anzuwählen, um für eine rasche Beseitigung der Missstände zu sorgen !!!So am Beispiel eine Flugfelderin, die nach ihrem Fußweg am 1. Mai 2018 entlang der Wohlfahrtgasse den Straßenmeister von Wiener Neustadt auf 3 Missstände aufmerksam machte.

Autobus-Haltestellen-Anzeigetafel:Im Bereich der Bus-Haltestelle Wohlfahrtgasse-Obstgasse Richtung Flugfeld ist diese Haltestellentafel umgefallen. Die Flugfelderin hat gleich selber Hand angelegt und die Tafel wieder aufgestellt sowie die Schrauben, so gut sie nur konnte,wieder angezogen.Glasscherben:Eine Glasscherben-Ansammlung einer zerbrochenen Schnapsflasche am Gehsteig vor den Kasematten in der Bahngasse.Aufgeplatztes Hundegackerl-Sackerl:Am Gehsteig vor der neuen Mittelschule für Wirtschaft und Technik fand sie ein aufgeplatztes Hundegackerl-Sackerl vor.Die Flugfelderin meldet diese 3 Vorfälle dem am 1. Mai eingeteilten Straßenmeister.Es ist gut zu wissen, dass auch an Sonn- und Feiertagen dem Straßenmeister Sauberkeit und Sicherheit auch auf Gehsteigen in Wiener Neustädter „wichtig“ sind, wofür sowohl der "anonymen" Flugfelderin für ihre Aufmerksamkeit, als auch dem Straßenmeister für seine Arbeit auf diesem Weg herzlicher Dank gilt!Magistrat Wiener Neustadt Notrufnummern rund um die Uhr:- Straßenmeister: 02622 373 623- Wasser: 02622 373 551- Bestattung & Amtsärztlicher Dienst: 02622 373 22191- Schulen & Kindergärten: 02622 373 22245Hans Machowetz,Gemeinderat