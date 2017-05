Firma Czeczelits feierte 50 Jahre

07.05.2017, 22:07 Uhr

WIENER NEUSTADT (treilaf). Wenn die Familie Czeczelits etwas anpackt, dann kann sich das Ergebnis sehen lassen.

Erst vor einigen Monaten wurde der exquisite Teil, nämlich der der Premium-Fahrzeuge, des Megastore Autohaus Czeczelits eröffnet und jetzt wurde das 50-jährige Firmenjubiläum gebührend gefeiert.Das Ergebnis kann sich mehr als sehen lassen und die Firmen-Chefsundund Geschäftsführerbegrüßten ihre Kunden.So gratulierten Bürgermeister, Vize und Czeczelits-Kunde, Architekt, Arena Nova Chefsund, Sägewerk-Besitzer, Fenster- und Türen-Tischler, Unternehmer(die nicht mehr ganz so jungen Semester, also jene, die mindestens einen 4-er beim Alter vorne stehen haben, erinnern sich – er war derjenige, der uns mit den legendären „Emanuel-Jeans“ belieferte).Chirurgwar Gott sei Dank im Haus, als es galt, bei einer Dame dankenswerterweise Erste Hilfe zu leisten. Das Maler-Ehepaarundunterhielt sich wie alle anderen Gäste bei dem leckeren Gerstner-Buffet ("Vitello Tonnato" - Kalbfleisch in Thunfischsauce) im top gestylten, weiß dekorierten Megastore prächtig.