Ich kann dich gut riechen! – Düfte als Schlüsselreize

11.05.2017, 12:25 Uhr

Brigitte Rest, BSc ist als Expertin der Aromapflege und Lektorin am IMC FH-Krems überzeugt davon, dass Düfte von Geburt an unser Leben prägen, unsere Entwicklung fördern und Geborgenheit vermitteln können. Im Zuge des Fachseminars vermittelte Frau Rest unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Theorie der Erinnerungspflege, die Physiologie des Riechens und das emotionale Gedächtnis. Düfte im Kontext mit Erinnerung, aromapflegerisches Assessment im Rahmen des Pflegeprozesses und die mögliche Umsetzung der Theorie in die Pflegepraxis waren ebenso Thema. Damit wird eine weitere Fachkompetenz aufgebaut, von der die Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses profitieren.