Kulinarische Wiesenstimmung im Wiener Neustädter Stadtheim unter dem Motto: „O‘zapft is“!

19.09.2018, 21:25 Uhr

Wiener Neustadt : Traude Dierdorf-Stadtheim | Bevor in wenigen Wochen die Bauarbeiten für das neue Stadtheim beginnen, luden Hausleiter Lukas Pohl und sein Team zu einem zünftigen Wiesenfest in den Garten des Stadtheimes. Neben zahlreichen Bewohnerinnen und Bewohnern, deren Angehörigen und Freunden mischten sich auch die beiden Gemeinderäte Johann Machowetz und Kevin Pfann bei herrlichem Spätsommerwetter unter die zahlreichen Gäste und feierten kräftig mit.

Mit Weißwürsten, kühlem Wolfsbräu aus der Buckligen Welt und frisch zubereiteten Grillspezialitäten, die locker mit jedem Spitzenrestaurant mithalten können, sorgte das Küchen-Team des Stadtheims für das leibliche Wohl der Gäste. Für die musikalische Unterhaltung und Wiesenstimmung sorgte Helimusic.Ein besonderes Highlight an diesem Nachmittag war sicherlich auch der Besuch der Therapiebegleithunde vom Roten Kreuz, die ab Herbst regelmäßig bei den Bewohnerinnen und Bewohnern im Stadtheim zu Gast sein werden.Dieses gelungene und stimmungsvolle Wiesenfest wird allen sicherlich noch lange in guter Erinnerung bleiben und das nicht nur, weil die Gäste beim nach Hause gehen Brezen und Schaumbecher als Wegzehrung überreicht bekommen haben.Hausleiter Lukas Pohl versicherte, dass man auch in Zukunft trotz der Bauarbeiten und dadurch bedingter räumlicher Einschränkungen die Feste feiern werde wie sie fallen.Ein besonderes Dankeschön gilt dem gesamten Team des Stadtheimes für die aufwendigen Vor-und Nachbereitungen sowie für die besonders aufmerksame Betreuung mit einem absolut „haubenverdächtigen“ Jausenangebot !!!In diesem Sinne brachte „O‘zapft is“ eine weitere wirklich erfreuliche und gesellige Abwechslung für die Senioren unseres Stadtheimes !Hans Machowetz,GemeinderatFotos: Stadtheim/Haus der Barmherzigkeit