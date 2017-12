Last Christmas fürs Storfa's

25.12.2017, 10:05 Uhr

Wiener Neustadt. Fröhliche Runde feierte am Weihnachtsvormittag noch einmal in Josefstädter Traditionslokal.

Diese Schlagzeilen gingen "um die Welt": Storfa will nicht mehr. Josefstadtlokal zu verkaufen! Und so feierten "BMW-Lord" Michael Philipp, Architekt Karl Scheibenreif, "Wassermann" Michael Baumgartner, Schreiberling Peter Zezula und Ex-Grillershop Michael Kovalcik eben ein allerletztes Vor-Weihnachtsfest im Storfa's. Man beschenkte sich reichhaltig und trank ein wenig und dazu gab es von den Hausherren/frauen Michael und Isabella Storfa belegte Brötchen, steirischen Speck und selbstgemachte Bäckerei.Darin waren sich alle - auch der hinzugekommene Rudi Leber - einig: Ein Jammer, dass das Storfa's bald entweder in andere Hände gerät oder gar für immer geschlossen bleibt.