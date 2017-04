Mein Kind, ein Volksschulkind

Inhalt:- Tipps für den gelungenen Wechsel vom Kindergarten in die Schule- Wissenswertes über die geistige und seelische Entwicklung des Vor- und Volksschulkindes- Lernstrategien- Die bewusste Gestaltung des Miteinanders in der Familie, Schule und außerhalb- Bewältigungsstrategien für Kinder, Eltern und GroßelternEs gibt viele Herausforderungen, mit denen ein Kind in der Volksschulzeit konfrontiert werden kann: Hausaufgabenprobleme, Schulangst, Konkurrenz, Mobbing, Schulfrust, Probleme wegen erhöhter Aggressivität, Schüchternheit, geringes Selbstwertgefühl oder Selbstvertrauen, schlechter Zeiteinteilung, mangelnder Konzentrationsfähigkeit, Geschwisterstreit usw.

Die in der Veranstaltung vorgestellten entwicklungspsychologischen Grundlagen helfen, das Kind besser zu verstehen und dadurch angemessene und erfolgreiche Reaktionen auch in schwierigen Erziehungssituationen zu fördern.Erzieherisches Verhalten wird durchdacht, Fragen, Unsicherheiten und Probleme angesprochen. Es besteht die Möglichkeit, anonym Fragen zu aktuellen Erziehungsherausforderungen zu stellen.Ziele:- Stärkung der elterlichen Erziehungskompetenz- Entlastung des Erziehungs- u. FamilienalltagsEingeladen sind:Eltern, Stief- und Großeltern mit Kindern im Alter von 5 bis 10 JahrenReferentin:Dr.in Gerlinde Grübl-SchößwenderErziehungs- und Bildungswissenschafterin,Sozial- u. Heilpädagogin, Lebens- u. Sozialberaterin (psychologische Beratung), Dipl. Erwachsenenbildnerin (www.lebensbegleitung.at)Termine:Di 06.03.2018, 19:00 - 20:30 UhrDi 13.03.2018, 19:00 - 20:30 UhrDi 20.03.2018, 19:00 - 20:30 UhrEine Veranstaltungsreihe in drei Teilen.Teilnahmebeitrag:29 Euro für alle drei Abende26 Euro für Familienpassinhaber (NÖ u. Burgenland)19 Euro für Mitglieder des Vereins für FamilienbegleitungAnmeldung:Onlineanmeldung: verein@familienbegleitung.atTelefonische Anmeldung: 0664 650 61 13Wegen der begrenzten Teilnehmer/innenzahl (16) bitten wir um rechtzeitige Anmeldung und freuen uns, Sie bei dieser Veranstaltung begrüßen zu können!Sollten Sie noch offene Fragen haben, können Sie uns gerne mittels Mail an verein@familienbegleitung.at oder unter der oben angeführten Telefonnummer kontaktieren.