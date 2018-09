13.09.2018, 16:13 Uhr

Beim AMS Jugendprojekt blieben keine Fragen offen.

Auch der 2. OpenDay #ama in Wiener Neustadt ließ keine Fragen der BesucherInnen offen. Der Tag stand unter dem Motto „Zeitreise – Ideen – Beispiele“.Gäste aus den AMS GeschäftsstellenDie TeilnehmerInnen der aktuellen Durchgänge des AMS geförderten Jugendprojekts „Ready 4 New Possibilities“ freuten sich über den Besuch von Thomas Stasny (Geschäftsstellenleitung AMS Neunkirchen) und Birgit Lohwasser (Beraterin AMS Neunkirchen), Petra Magritzer (Abteilungsleitung Beratungszone AMS Wr. Neustadt), Martin Lämmermayer (Berater AMS Baden) und Nisha Strohmayer (Beraterin AMS Mödling).

Josef Manner & Comp. AG

Biomarkt Fiedler GmbH

Interspar Gesellschaft m.b.H.

Linauer & Wagner Backstuben BackwarenproduktionsgmbH

SONNENTOR Kräuterhandelsgesellschaft mbH

Restaurant – Thermalbad Bad Fischau

Infos, Projekte und VersucheNach einer informativen Veranstaltungseröffnung durch Projektkoordinator Paul Müller ging es durch die Kursräume des Standorts. Jeder Raum wurde von den TeilnehmerInnen und TrainerInnen in einen „Themenraum“ verwandelt, in dem die einzelnen Projektarbeiten und Kursinhalte präsentiert wurden.Zu sehen gab es u.a. ein „Chemielabor“, in dem die DNS von Paradeisern extrahiert wurde, eine „Galerie“, in der die TeilnehmerInnen ihre am Wr. Neustädter Kulturlehrpfad gesammelten Infos präsentierten, einen „Hamet“-Raum, in dem die BesucherInnen nicht nur einzelne Testübungen kennenlernen sondern auch ausprobieren durften und natürlich gab es auch wieder ein tolles Buffet, großzügig gesponsert von lokalen Betrieben:Erfolgreiches AngebotDass Ready 4 New Possibilities funktioniert, zeigt die Tatsache, dass nur ein Viertel der aktuell im Kurs befindlichen Jugendlichen am OpenDay #ama vertreten waren. Die restlichen drei Viertel befanden sich entweder bereits in Arbeit und/oder Ausbildung oder besuchten gerade ein Praktikum.Die TrainerInnen berichteten mit Stolz über „ihre“ TeilnehmerInnen und darüber, wie motiviert und engagiert sie ihre Zukunft zu gestalten beginnen, sobald sie ein individuell passendes, realistisch umsetzbares Ziel gefasst haben.Das Projekt„Ready 4 New Possibilities“ ist ein vom AMS Niederösterreich finanziertes Projekt für junge Arbeit suchende Menschen bis 25 Jahren, mit dem Ziel, deren individuelle Berufsmöglichkeiten und Interessen abzuklären, ihre Eignungsschwerpunkte festzustellen und fachspezifische, berufsbezogene Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten zu erwerben bzw. zu trainieren.