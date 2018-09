28 Grad - Es weihnachtet sehr...

13.09.2018, 22:42 Uhr

Bei 28 Grad warmen Außentemperaturen erblickt man schon so manche Christbaumkugel in den Läden! Auch der Weihnachtswichtel steht bereits stramm und gekämmt in den Startlöchern! Bis er unter dem Tannenbaum glänzen darf, ist er wieder verstaubt und voll mit Spinnweben! Wobei, Lebkuchen kann man seit August im Lebensmittelhandel kaufen! Aber ehrlich, wer will bei 35 Grad am See Schokoladelebkuchen von der Badetasche süffeln? Und was soll man den Kindern erzählen, wenn einem unfreiwillig das Christkind mit Glitzer, Silber und Gold im September um die Ohren saust?Am besten wäre die Terminierung der Aufstellung von der Weihnachtsware in den Geschäften, dann hätte jeder Laden die selbe Chance, den Christbaumschmuck oder den einen oder anderen Engel an den Mann, an die Frau oder an die Kinder zu bringen!Weihnachten wie damals - Weihnacht‘...Weihnachten heute - beinhartes Business!