40. Vereinsinformationsabend zum 18-jährigen Bestand der Wiener Neustädter Vereinsakademie im Festsaal der Wiener Neutädter Sparkasse!

27.04.2017, 14:29 Uhr

Wiener Neustadt : Wiener Neustädter Sparkasse | In ihrem bereits 18. Bestandsjahr lud die "Wiener Neustädter Vereinsakademie" zu einer neuerlichen Vereinsinformation in den Festsaal der Wiener Neustädter Sparkasse ein.KO Mag. Philipp Gruber übermittelte die besten Grüße des Bürgermeisters Mag. Klaus Schneeberger, der im Herbst 1998 als damaliger Vizerbürgermeister unserer Stadt dieses Vereinsinformation gemeinsam mit Hans Machowetz gegründet hat!

Die seit 18 Jahren bestehende und jetzt schon 40. Veranstaltung geht auf langjährige Erfahrungen der verschiedensten Vereinsfunktionärstätigkeiten von Hans Machowetz zurück. So ist es das permanene Ziel dieser Abende, ein möglichst hilfreiches und informatives Angebot für die mit der täglichen Vereinsarbeit konfrontierten Funktionäre, sowohl mit abgestimmten Referaten, als auch mit der Beantwortung der zahlreich gestellten Fragen anzubieten.Zu diesem 40. Informationsabend konnte Hans Machowetz wieder 3 besonders fachkundige Referenten gewinnen. In ihren Referaten gaben sie Auskünfte über aktuelle rechtliche Fragen, stellten Theorie und Praxis in der täglichen Vereinsführung gegenüber und nahmen Bezug auf eine "Neue Mathematik" für die kleinen Volksfeste. Natürlich folgte diesen Vorträgen eine Frage- und Diskussionsrunde, die von den Teilnehmner auch reichlich genützt wurde.Die NÖ Servicestelle für Vereine verteilte an alle Teilnehmer wieder kostenlose Vereinsinformationsmappen, woraus man viele hilfreiche Details und Arbeitsvorgänge für eine möglichst reibungslose Vereinsführung und Verwaltung entnehmen kann.Der Leiter der Servicestelle für Vereine, Konrad Tiefenbacher veranstaltet alljährlich in allen 4 Vierteln NÖ's zu den verschiedensten & aktuellsten Vereinsthemen "Vereinsenqueten".Beratung und Auskunft:Telefon zum Ortstarif: 0810-00 10 92, www.vereine-noe.atEin herzliches Dankeschön gilt den 3 Refernten für ihre abwechslungsreichen Informationen aus Theorie, Gesetzen und Praxis, dem Gastgeber der Wiener Neustädter Sparkasse Anton Urban und seinem Team für das bestens vorbereitete Ambiente im Festsaal sowie den rund 60 Teilnehmern am 40. Vereins - Informationsabend !Hans Machowetz,Gf Obmann der Wiener Neustädter VereinsakademieFotos:- Hans Machowetz- Wiener Neustädter SparkasseAm Bild "Die 3 Referenten" v.l.n.r.:- Konrad Tiefenbacher, Ltg Service Vereine NÖ Regional- Mag Alexandra Rehak, Jugend-Info NÖ, Bereichsleitung Recht- Dr. Gerhard Pircher, Wirtschaftsprüfer & Steuerberater, St. PöltenAm "Großen Gruppenbild" v.l.n.r.:- Hans Machowetz, gf. Obmann Wiener Neustädter Vereinsakademie- Konrad Tiefenbacher, Ltg Service Freiwillige NÖ- Mag. Alexandra Rehak, Jugend-Info NÖ, Bereichsleitung Recht- Mag. Werner Felber, Denkmalschutzverein- Obstlt Manfred Frieß, Stadtpolizei-Kommandant Wiender Neustadt- Anton Urban, Ltr Marketing - Wiener Neustädter SparkasseAm "Veranstalter - Dreierbild" v.l.n.r.:- Anton Urban, Ltr Marketing - Wiener Neustädter Sparkasse- Hans Machowetz, gf Obmann der Wiener Neustädter Vereinsakademie- KO Mag. Philipp GruberHans Machowetz,Geschäftsführender Obmann der Wiener Neustädter Vereinsakademie