4VoiceZ präsentieren ihre neueste CD „Evening Rise“

20.09.2018, 17:40 Uhr

- Sonntag, 30. 09.2018, 16:00 Uhr, Marienkirche in Bad Schönau- Samstag, 13. 10. 2018, 19:00 Uhr, Vorstadtkirche St. Leopold in Wr. Neustadt- Sonntag, 14. 10. 2018, 17:00 Uhr, Pfarrkirche in Seebensteinmit dem Flötenensemble Holzklang 3L- Freitag, 26. 10. 2018, 19:30 Uhr, Pfarrkirche in Gaaden

Die bisherigen Konzerte von "4VoiceZ" wie Colours, Primavera, Beatles and more, Best of 4VoiceZ und Movies & more boten wahre Ohrwürmer.Diesmal umspannt der Programmbogen besonders stimmungsvolle und meditative Stücke, wie zum Beispiel:Gospel/Meinhard Ansohn: „Evening Rise“,Giovanni Domenico da Nola (1510 - 1592): „Canzon Villanesca“,Felix Mendelssohn Bartholdy (1809 - 1847): „Hebe deine Augen auf“,Hildegard von Bingen (1098 - 1179): „Te lucis ante terminum“,Andrew Lloyd Webber (1948): „Pie Jesu“,Georg Friedrich Händel (1658 - 1759): „Lascia ch’io pianga“,Alwin Michael Schronen (1965): „Tantum ergo“,Henk Badings (1907 - 1987): „I am a poor wayfaring stranger“,Trad: Peter Hannersteen (1956): „Amazing graze“,Winnie Brückner (1979): „Dona nobis pacem“, „Veni Emmanuel“, „Gloria in cielo“,Lassen sie sich dieses Konzertangebot von „4VoiceZ“ nicht entgehen!Hans Machowetz