17.09.2018, 15:21 Uhr

Organisiert von Günter Wiesenhofer wurden am Freitag in Wiener Neustadt "90 Jahre Pernerstorferhof" gefeiert.

Die Wohnhausanlage im Stadtteil Josefstadt wurde 1928 eröffnet und sollte damals die Wohnungsnot verringern, die durch die Industrialisierung, die Errichtung vieler Fabriken und den Zuzug zahlreicher Arbeiter entstanden war.Seither hat der Pernerstorferhof eine bewegte Geschichte hinter sich, auf die Bewohner und Ehrengäste bei der 90-Jahr-Feier gemeinsam zurückblickten. Die Gäste wurden von Mag. Sabine Schmitner vom Stadtarchiv Wiener Neustadt begrüßt, die Stadträte Franz Piribauer, MSc, und Michael Schnedlitz eröffneten gemeinsam eine Fotoausstellung über die Geschichte des Pernerstorferhofs, und auch Bürgermeister Mag. Klaus Schneeberger schaute bei der im Seniorenklub Mießlgasse abgehaltenen Feier vorbei.

"Der Pernerstorferhof ist ein wesentlicher Teil der Geschichte unserer Stadt. Unter besonderer Berücksichtigung der Leistbarkeit für Familien erbaut, ist er auch heute noch Symbol für erschwinglichen Wohnraum und war in diesem Sinne auch Vorbild für spätere Bauwerke“, so Bürgermeister Mag. Klaus Schneeberger sowie die Stadträte Franz Piribauer, MSc, und Michael Schnedlitz, “es freut uns, dass wir mit dem Pernerstorferhof ein Haus haben, das unser Stadtbild seit nunmehr 90 Jahren prägt und zahlreichen Familien ein Zuhause schenkt - ihnen wünschen wir auch weiterhin viel Freude in ihrem Heim und alles Gute.“