Amoi seg' ma uns wieder - Die Hitparade der Begräbnis-Lieder

03.05.2017, 08:30 Uhr

Wiener Neustadt. Am Neustädter Friedhof wird bei Beerdigungen am meisten der Gabalier-Hit gespielt-

Dieser Song hat Tränengarantie. "Uns allen ist die Zeit zu gehen bestimmt" - schon verlieren auch die letzten standhaft Gebliebenen ihre Fassung. Der Trauer-Hit von Austro-Popper Andreas Gabalier wird am Wiener Neustädter Friedhof bei den Bestattungszeremonien am meisten gewünscht. Das bestätigt die Friedhofsverwaltung, weist aber darauf hin, dass auf Wunsch der Angehörigen alles gespielt werden kann. Ob CD oder Stick, die Soundanlage spielt alle Stückerl."Oft wird das Lieblingslied der oder des Verstorbenen gewünscht, bei älteren Menschen ist es nach wie vor sehr oft der Sinatra-Song 'My Way', aber auch schon Eros Ramazotti, G.G. Anderson, Falco oder alle Variationen von 'Hallelujah' haben wir schon gespielt."Nach Gabalier, aber dennoch sehr beliebt, sind die klassischen Stücke wie "Ave Maria" (intrumental oder gesungen), das Trompetenstück "Il Silenzio", "Adagio" oder noch immer "Time to Say Good Bye".

Die Trauer-Hitparade:

Letzteres war jahrelang DER Begräbnis-Hit. Wenig überraschend oft verlangt wird Georg Danzers "Lass mi amoi no d´Sunn aufgeh sehn". Weitere Deutsch-Interpreten: Xavier Naidoo oder Unheilig.Die Verwaltung weist darauf hin, dass auch die Möglichkeit besteht, einen Organisten zu buchen. "Livemusik" ist keine Seltenheit mehr: "Wir hatten sogar schon Trompeter. Alles ist machbar.""Angie" (Rolling Stones) für Biker-Präsident Klaus Kapfer,ein Song von den "Beach Boys" für Otto und Fritzi Liesbauerund für Rudi Hutterer spielten Raoul Herget & Co. New-Orleans-Trauermusik."Amoi seg' ma uns wieder" - Andreas Gabalier"My Way" - Frank Sinatra"Time to Say Good Bye" - u.a. Sarah Brightman & Andrea Bocelli"Ave Maria" - div. Interpreten"Lass mi amoi no d´Sunn aufgeh sehn" - Georg Danzer