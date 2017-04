Ampel am Kleinen Lazarett

25.04.2017, 00:00 Uhr

Doch im Herbst hat das ewige Zittern um eine Lücke in der Autokarawane ein Ende. Im Sommer wird gebaut. Eine Ampel um das Ein- und Ausbiegen zu regeln. "Die Zustände am kleinen Lazarett sind gerade zu den Stoßzeiten nicht mehr zumutbar. Gerade das Linksabbiegen gestaltet sich besonders schwierig. Daher werden wir in den Sommermonaten eine Ampel und einhergehende Anpassungen an der Straße vornehmen", verspricht Stadtrat Franz Dinhobl.Eigentlich wäre das Bauprojekt erst 2018 geplant gewesen. Aber Reserven aus den Budget 2016 machen die Umsetzung bereits heuer möglich. Dinhobl: "Ich bin froh den Wünschen der Bewohner des Kleinen Lazaretts schon jetzt nachkommen zu kommen. Die Ampel war ein vielfach gehegter Wunsch im Zuge der Bürgerbefragung."