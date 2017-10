AMS NÖ-JOBmania von 19. bis 21. Oktober in Wiener Neustadt

Die AMS-BerufsInfoMesse findet heuer bereits zum 14. Mal statt

„Was soll ich werden?“, „In welchen Berufen gibt es gute Aussichten?“ oder „Welche Ausbildung passt zu mir?“. – Antworten auf diese und ähnliche Fragen gibt es seit 2004 auf den JOBmania-BerufsInfoMessen des Arbeitsmarktservice (AMS). Dieses Jahr findet die Veranstaltung von 19. bis 21. Oktober in der Arena Nova in Wiener Neustadt statt. Aussteller sind Betriebe, die auf der Messe ihre Lehrberufe vorstellen sowie weiterführende Schulen. Zielpublikum sind Schülerinnen und Schüler der 7. und 8. Schulstufe sowie deren Eltern und LehrerInnen.

Am Stand des AMS informieren die Berufsinfo-ExpertInnen über Trends am Arbeitsmarkt und in der Berufswelt. Darüber hinaus können Jugendliche einen Interessentest absolvieren und die Testergebnisse mit den AMS-BeraterInnen besprechen. Weiters stehen am AMS-Stand auch MitarbeiterInnen der Koordinierungsstelle AusBildung bis 18 mit Rat und Expertise zur Verfügung.Die 66 Aussteller bieten den BesucherInnen der JOBmania ein buntes Programm: Betriebe aus der Region NÖ Süd und Burgenland stellen die Berufsbilder vor, in denen sie Lehrlinge ausbilden – teilweise „zum Angreifen“ in kleinen Werkstätten, damit sich die Jugendlichen ein möglichst realistisches Bild machen können.Auf der Messe vertreten sind unter anderem dm – drogeriemarkt, EVN, FunderMax, REWE, NOVOMATIC, die Linsberg Asia-Therme, Lagerhaus, ÖBB sowie zahlreiche weiterführende Schulen, die auf der Messe ihre Ausbildungen/Ausbildungszweige präsentieren und Institutionen wie z.B. die Arbeiter- und die Wirtschaftskammer, deren Services das Angebot von Betrieben und Schulen abrunden. Das vollständige Ausstellerverzeichnis inkl. Kojennummer und -plan steht auf der AMS-Website zum Download zur Verfügung.

Das AMS erwartet an den drei Messetagen 6.000 BesucherInnen in der Arena Nova, denen zusätzlich zum Angebot der AusstellerInnen auch ein umfassendes Rahmenprogramm geboten wird.So können die jungen MessebesucherInnen etwa im Rahmen des ORF Bewerbungs-Checks ihre Fähigkeiten und ihr Verhalten in einer konkreten Bewerbungssituation auf die Probe stellen: Sie führen ein fingiertes Bewerbungsgespräch mit einem/einer Personalverantwortlichen und erhalten von diesem/dieser und von einem/einer ExpertIn des AMS Feedback dazu. Dieses Gespräch wird vom ORF NÖ aufgezeichnet und die Jugendlichen bekommen eine DVD davon.Lehrlingsexpertin Petra Pinker bietet an allen drei Messetagen Vorträge, Workshops und Coaching rund um Bewerbung und Job-/Lehrstellensuche an und am Vormittag des zweiten Messetages führt „Das Physikmobil“ der TU Wien am AMS-Stand spektakuläre Experimente durch. Das vollständige Rahmenprogramm steht auf der AMS-Website zum Download zur Verfügung. All jene, denen es nicht möglich ist, zwischen 19. und 21. Oktober auf die JOBmania zu kommen, können eines der elf BIZ des AMS NÖ besuchen.Zu den Kerndienstleistungen des AMS-BIZ gehören Hilfe und Unterstützung bei der Orientierung am Arbeitsmarkt und der Berufswelt. Die BIZ-BeraterInnen helfen, wenn es darum geht, das passende Selbstbedienungstool zu finden und bieten vertiefende Beratung an:Hilfe bei der Auswahl, Bedienung und Nutzung des passenden Info-Kanals.Facts & Figures zum Arbeitsmarkt, über Berufe sowie Aus- und Weiterbildungswege.2017 haben bis einschließlich Ende August rund 2.050 Personen das Angebot einer eingehenden Berufs- und Bildungsberatung durch eine/n BIZ-BeraterIn genutzt.Über 3.450 Personen haben heuer von Jahresbeginn bis Ende August im BIZ einen Allgemeinen Interessensstrukturtest (AIST) inkl. anschließender Besprechung der Testergebnisse mit einem/r BIZ-BeraterIn absolviert, bis Jahresende soll sich diese Zahl auf ca. 7.000 erhöhen. Auch auf der JOBmania stehen zwölf Test-PCs bereit.Arena NovaRudolf Diesel-Straße 302700 Wiener NeustadtDonnerstag, 19. Oktober: 8:00-15:00 UhrFreitag, 20. Oktober: 8:00-15:00 UhrSamstag, 21. Oktober: 9:00-14:00 Uhr