Auf der Jagd nach Schätzen

26.04.2017, 12:05 Uhr

Seine Würst’l Boutique übersiedelt ja bald auf den Marienmarkt, die alte Werbetafel vom Neustädter Bier nimmt er aber mit: Wolfgang Wilczek verkauft nicht nur das "Wiener Neustädter Bier", schon seine Vorfahren setzten auf die Neustädter Biertradition. "Das Schild gab’s schon vor meiner Geburt, ich hab's meinem Vater abgeluchst." Geschätzt kommt es aus dem ersten Viertel des 20. Jahrhunderts. Den Brauhof gibt es schon lange nicht mehr, da fällt auch der Fallfehler (Biere aus den Brauhof…) nicht sonderlich auf.

Finanzen einst und jetzt

Die hitzigen Budgetdebatten im Neustädter Gemeinderat dauern oft stundenlang und das unter heftigen Wortgefechten. Bürgermeister Klaus Schneebergers Vor-, Vor-, Vor-, …, Vorgänger Franz Kammann (1897 – 1913) dürfte es da in seiner ersten Amtsperiode während der K&K-Dynastie nicht ganz so schwer gehabt haben. Ein einfaches Bücherl über die Stadtverwaltung von 1897 bis 1901 hat’s da auch getan. Ein echter Schatz, den der gute Vizebürgermeister da in Händen hält: "Hab' ich von einem Parteifreund geschenkt bekommen."Im Falle von Robert Bachtrögl hat die "Sammelleidenschaft" sogar zu einem eigenen Museum geführt, dem Nadelburgmuseum. "Mein Großvater Franz Gehrer hat den Grundstein gelegt, alle verfügbaren Relikte, Fotos, Produkte zusammengetragen und in einem Raum seines Hauses ausgestellt", schildert Bachtrögl. Heute reichen die Exponate wie Metallstatuen, Tische, Fotobücher, Preislisten, ein prachtvoller Tisch aus dem großen Salon der Herrschaftsvila und natürlich auch Produkte aus der Herstellung der Nadelburg für ein ganzes Museum samt Archiv. Kein Ende in Sicht. "Manchmal muss man einfach Glück haben, um neue Ausstellungsstücke zu finden, manchmal bekommt man auch Angebote. Gerade Herrschaftsinventar befindet sich gerne in Privatbesitz, vieles davon sogar in Lichtenwörth – angefangen vom Schmiedeeisenzaun bis zur kleinen Jugendstilvase."