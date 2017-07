23.07.2017, 08:37 Uhr

Fotos: FF Wiener Neustadt

WIENER NEUSTADT. Zu einem Fahrzeugbrand rückte die Feuerwehr Wiener Neustadt am Freitag aus. Am Flugfeldgürtel stand ein Pkw in Brand. Beim Eintreffen der Feuerwehr breiteten sich die Flammen gerade in den Fahrgastraum aus. Das Feuer wurde mittels Löschlanze gelöscht. Mit einem Hochdruckrohr wurden Nachlöscharbeiten duchgeführt. Es entstand Totalschaden. Verletzt wurde niemand.