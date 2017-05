Ballspiel- und Basketballplatz am Flugfeld

05.05.2017, 11:05 Uhr

Wiener Neustadt (Red.).

Grundsatzbeschluss für ein Freiraumprojekt im „Dopler-Park“: Am Flugfeld wird auf dem Areal des Dopler-Parks das nächste Freiraumprojekt, mit der Errichtung eines Ballspiel- und Basketballplatzes, umgesetzt. Das Projekt wird rund 75.000,-- Euro inkl. USt. kosten. Sport- und Jugendstadtrat Udo Landbauer: „Nach dem Kinderspielplatz im Stadtpark setzen wir auch am Flugfeld einen wichtigen Akzent für die Kinder und Jugendlichen. Wir schaffen einen neuen Freiraum, der gerade am Flugfeld bislang schmerzlich vermisst wurde.“