Bitte vor den Vorhang, Herr Dr. Patrick Sulzgruber

29.04.2018, 22:22 Uhr

Wiener Neustadt. Fotos und Text von Karl Kreska.

Immer wieder tauchen Namen von Wiener Neustädtern auch international auf, weil sie durch besondere Leistungen auf den verschiedensten Gebieten in den Mittelpunkt gerückt sind.Einer der durch seine Leistungen zwar immer wieder in der Fachwelt auffällt, ist Patrick Sulzgruber, der derzeit an der Universitätsklinik für Innere Medizin II, Klinische Abteilung für Kardiologie, des AKH Wien tätig ist. Der junge, bescheidene Mediziner dürfte zu seinem Dr. Med. auch den Doctor of Philosophy, PhD, sowie einen Master in Gesundheitsmanagement (Master of Business Aministration, MBA) führen. Zudem ist Sulzgruber aktives Mitglied der Arbeitsgruppe zur Kardiovaskulären Pharmakotherapie der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie.Seinem Konto sind mehr als 30 wissenschaftliche Publikation in hochkarätigen internationalen Fachjournalen gutzuschreiben. Ferner ist er Gutachter für wissenschaftliche Publikationen in internationalen Journalen und Gutachter für wissenschaftliche Beiträge des Kongresses der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie.Von der Österreichische Gesellschaft für Notfall- und Katastrophenmedizin erhielt er 2 x in Folge (2015 und 2017) den Hans Bergmann Publikationspreis und wurde im Mai 2016Researcher of the Month der Med Uni Wien.Im Rahmen des Kongresses der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie in Barcelona (2017), erhielt er den Preis für den besten wissenschaftlichen Beitrag im Bereich Themenbereich „Vorhofflimmern“Die Europäische Gesellschaft für Kardiologie verlieh ihm den Ehrentitel „Fellow of the European Society of Cardiology“ (FESC).Bitte vor den VorhangBereits 2004 wurde von Patrick Sulzgruber für Wiener Neustadt das Projekt „Hand aufs Herz“ ins Leben gerufen und wird mit der Unterstützung von Univ.-Prof. Dr. Fritz Sterz und dem RK Wiener Neustadt, durchgeführt. Dabei werden 3. Und. 4. Klassen der Volksschule spielerisch in die Grundzüge der lebensrettenden Sofortmaßnahmen eingeführt.Solche Mitbürger gehören, so meinen wir, vor den Vorhang geholt.