19.09.2018, 11:44 Uhr

Abfallwirtschaft Wiener Neustadt führt Jausenbox-Aktion in Wiener Neustadts Volksschulen wieder ein.

. Auch in diesem Schuljahr führt die Abfallwirtschaft der Stadt Wiener Neustadt wieder die beliebte Jausenbox-Aktion in allen Wiener Neustädter Volksschulen durch. Alle Erstklässler bekommen dabei die Jausenbox mit dem Schriftzug "Boxenstopp für die Jause - und der Müll hat Pause" geschenkt.Die Schülerinnen und Schüler sollen anhand ihrer Jausenbox einerseits lernen, wie wichtig es ist, auf die Vermeidung von Müll zu achten, und leisten andererseits gleich selbst einen Beitrag zum Umweltschutz. Gleichzeitig sollen durch die Aktion auch die Eltern für das Thema sensibilisiert werden, um dem Ziel "Gemeinsam für ein Sauberes Wiener Neustadt" wieder ein Stück näher zu kommen.

Erster Vizebürgermeister Dr. Christian Stocker und LAbg. Stadtrat DI Franz Dinhobl verteilten die ersten Jausenboxen in der Volksschule Josefstadt: "Unsere Abfallwirtschaft lebt Abfallvermeidung, -trennung und -aufbereitung in höchstem Maße vor und kümmert sich darüber hinaus um Bewusstseinsbildung in der Bevölkerung. Vor diesem Hintergrund ist auch die Jausenbox-Aktion zu sehen - Bewusstseinsbildung schon bei den Jüngsten! Wenn jeder Einzelne einen kleinen Beitrag zum Umweltschutz leistet, können wir eine große Wirkung erzielen."