Bücher für Wiener Neustadts Kindergärten

28.04.2017, 14:26 Uhr

Damit dies in einer kindgerechten Art und Weise ermöglicht werden kann, spendete der Österreichische Integrationsfonds 40 Lesebücher an die Wiener Neustädter Kindergärten. In jeder der 20 Einrichtungen der Stadt liegen somit 2 "Kakadu-Bücher" auf."Das ist eine tolle Aktion für unsere Kindergärten! Sprache ist der Schlüssel zur Integration, daher sind diese Bücher für die Kinder besonders wichtig! Einen herzlichen Dank an den Österreichischen Integrationsfonds für diese Spende", freut sich Erster Vizebürgermeister Bildungsstadtrat Dr. Christian Stocker.