Casting für neue Leinwandstars

11.09.2018, 12:11 Uhr

WIENER NEUSTADT. Am 7.09.2018 suchte das Cineplexx neue Talente für deren Imagespot.

Etwa 50 Filmbegeisterte in jeder Altersklasse nahmen am Casting für eine Kinowerbekampagne teil.Die ,,Leinwandstars" wurden zuerst fotografiert, danach bekamen sie noch ein paar persönliche Fragen gestellt wie sie beispielsweise ihre Freizeit gestalten und warum gerade sie das neue Gesicht für Cineplexx werden müssten. Zudem wurden schauspielerische Fähigkeiten sowie bestimmte Begabungen gefragt. Eine Teilnehmerin sang der Jury während sie auf ihrer Gitarre spielte sogar etwas vor.Nach einem Auswahlverfahren, welches zirka Ende September stattfindet, werden die neuen Schauspieler bald für den Cineplexx-Imagespot sowohl für ein erneutes Fotoshooting vor der Kamera stehen.Ausschlaggebend ist, dass sich die Begeisterung und Motivation der Models auf Fotos wiederspiegelt.,,Ich spielte schon einmal bei einem Werbespot mit und möchte mein Glück nun erneut versuchen", äußerte sich Anna Scharmitzer zu ihrer Teilnahme am Casting.Lassen wir uns überraschen, welches Talent letztendlich das neue Werbegesicht für unser Lieblingskino wird.