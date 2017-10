Chicago-Chef rechtfertigt Tiefstpreise bei Alkohol

17.10.2017, 19:00 Uhr

Wiener Neustadt. Der Bezirksblätter-Artikel über die Billigalkohol-Angebote mancher Wirte – etwa 2 Tequila um 4,50 Euro – hat ihm gar nicht geschmeckt.

Chicago-Chef Rudolf Müllner hat sich angesprochen gefühlt, er bietet in seinem Lokal am Auge Gottes öfters solche Optionen an. "Wir sind ein Ü-18-Lokal. Bei mir besaufen sich keine Jugendlichen", meint Müllner, "aber ich richte meine Preise nach den Möglichkeiten meiner Gäste." Und in der Josefstadt oder im Kriegsspital sind die Menschen eben nicht so gut bei Kasse. Gewinn? "Da bleibt mir auch noch genug über!"