Das Ende einer Hotel-Ära naht: Das Hotel Corvinus steht zum Verkauf

26.04.2017, 12:07 Uhr

Wiener Neustadt. Besitzerin will Projekt verkaufen, internationale Immobilienfirma bietet Corvinus um 1,8 Millionen Euro an.

In den 80er-Jahren wurde das Hotel Corvinus eröffnet. Der Bau - heute bereits ein Juwel - hat Wiener Neustadt in eine neue Epoche des Business- und Städtetourismus geführt.Manager trafen sich dort, die Politik versammelte sich in den Sälen und Rechtsanwälte empfingen ihre Klienten und Bühnenstars baten baten beim Frühstück im Restaurant zur "Audienz".Vor mehr als 15 Jahren hat dann Beatrix Damm das "Austria Trend-Hotel" übernommen und als eigene Firma weitergeführt. Mit Erfolg und dennoch beginnt jetzt langsam der Glanz früherer Zeiten abzublättern. Das Corvinus müsste - wie ehemalige Interessenten (Namen der Redaktion bekannt) bestätigen - vor allem in technischer Hinsicht gehörig renoveirt werden. Außerdem erhebt sich gerade eine starke Konkurrenz aus dem Boden der ehemaligen Stadtgärtnerei: ein neues Hilton-Stadthotel.

Stolzer Kaufpreis

Der Grund für den Verkauf soll aber, so Beatrix Damm (58) einzig und allein der sein, dass sie ans Aufhören denkt. "In meinem Alter denke ich schon an die Pension", erklärt Damm im Gespräch mit den Bezirksblättern. Die Landesausstellung 2019 und der zu erwartende Besucheransturm hätte die Hotelfachfrau schon noch "gereizt", aber: "Der Verkauf eines solchen Projektes geht ja nicht von heute auf morgen." Und daher hat sie sich auf der Suche nach einen Nachfolger bzw. nach Kaufinteressenten für ihr 4*-Hotel an die internationale Maklerfirma Christie & Co gewandt, die ihr Hotel jetzt anbieten.Bei Christie & Co ist das Corvinus mit 1,8 Millionen Euro ausgepreist. Dabei dürfte es sich sicher nur um eine Verhandlungsbasis handeln, denn Kennern zufolge wären davon hohe Renovierungskosten abzuziehen. Objektbetreuer Marvin Kaiser bestätigt jedoch, dass Interesse für die Liegenschaft bestehe.