Die beliebtesten Babynamen im Bezirk

16.01.2018, 00:00 Uhr

Julia und Daniel sind die beliebtesten Vornamen der Neustädter.

WIENER NEUSTADT/BEZIRK. Die Online-Plattform „babygalerie.at“ hat wieder die beliebtesten Vornamen der Niederösterreicher im Vorjahr ermittelt. Landesweit liegen Anna und Jonas in Führung. In Stadt und Bezirk liegen Daniel und Julia voran. (Siehe zur Sache). Die Bezirksblätter haben Menschen aus Wiener Neustadt befragt, wie sie zu ihren Namen kamen. Bürgermeister Michael Zehetner aus Waldegg hat seinen Vornamen von seinem Vater bekommen. Aus ÖVP-Klubobmann Philipp Gruber hätte auch ein Leopold werden können. "Da bin ich mit Philipp schon deutlich zufriedener", schmunzelt der 38-Jährige. Selbst erst vor 19 Monaten Papa geworden, weiß er aber, was es heißt einen Namen zu wählen. "Der Name meines Sohnes wurde erst im Kreißsaal entschieden. Meine Frau und ich hatten zwei Favoriten, einer davon wurde es mit Jakob dann."

Familenrat

Schon vor der Geburt der zweiten Tochter in der Vorwoche stand der Name für Marco Sodomka und seine Familie fest. Es soll eine Linda werden. "Es war eine familiäre Entscheidung bei der auch unsere sechsjährige Tochter Helena mitgestimmt hat. Wir haben einfach Namenslisten hergenommen und unsere Favoriten rausgepickt. Fix war nur, dass es kein Modename werden sollte. Das war auch schon bei Helena so. Wobei: Ihr Name war schon lange vor der Geburt klar. Bereits als meine Marion und ich zusammenkamen, äußerste meine Frau den Wunsch, einer Tochter mal den Namen Helena zu geben. Da waren wir uns schnell einig", schildert Sodomka.Ihrer Oma hat Lidwina Unger ihren Vornamen zu verdanken. "Sie selbst hieß auch Lidwina und sie wünschte sich, dass der altslawische Name weitergeführt wird. Mein Urgroßvater kam aus der Tschechei. Ihm gefiel der Name so gut, dass er seine Tochter, also meine Großmutter, auf Lidwina taufen ließ. Sie wiederum wollte dies fortführen, also gaben mir meine Eltern den Namen Lidwina.Namens-RankingWiener NeustadtDaniel: 18Julian: 11Alexander: 10Maximilian: 10Fabian: 10Elias: 9Jonas: 8Julia: 8Liam: 8Lina: 6Wiener Neustadt StadtDaniel: 3Julian: 2Fabian: 2Maximilian: 2Alexander: 2Erik: 1Jonas: 1Svea: 1Adele: 1Lia: 1