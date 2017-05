Ein fast perfekter L(M)ord beim "Schattentheater Bucklige Welt"

10.05.2017, 03:17 Uhr

Das "Schattenthater Bucklige Welt" bringt 2017 in der fünften Saison die schwarz-weiße Kriminalkomödie "Ein fast perfekter L(M)ord" auf die Leinwand.

Gespielt wird im Theatersaal im Pfarrhof Bromberg ab Mitte Juni.

Das humorvolle Stück stammt aus der Feder von Autorin Elisabeth Daniel, die in Bromberg lebt. Regisseurin Andrea Kunesch bringt mit dem erprobten Team von LaienschauspielerInnen aus der Region aussagekräftigen Bilder und Szenen auf die Leinwand. Lebendige Spannung und Schwung erhalten diese durch die prägnante, sehr wandlungsfähigen Stimme des Erzählers: Profi-Schauspieler und Sprecher Willi Wolf.

Inhalt "Ein fast perfekter L(M)ord"

In dem spannenden Schattenkrimi von Elisabeth Daniel geht es diesmal um den in die Jahre gekommen Lord Bunburry und seinen treuen Freund und Butler Peabody. Der versnobte Adelige Lord Bunburry will unter die Krimiautoren gehen ... und beschließt, selbst einen perfekten Mord zu begehen ... Was anfangs dank Butler Henrys ausgeklügeltem Plan zu gelingen scheint, wird bald zu einer waghalsigen Berg- und Talfahrt, bei der nicht nur Scotland Yard mit seinem besten Chief-Inspector mitmischt.2017weitere Aufführungen:Mittwoch, Freitag, Samstag,und Sonntag2017Kartenreservierungen unter: 0676/3976971Mehr Infos und ONLINE-Karten-Reservierung unter: www.schattentheater-buckligewelt.at