Ein Routinier gibt gekonnt Gas

10.05.2017, 08:43 Uhr

Trotzdem sind praktische und theoretische Prüfung schon mehr als 20 Jahre her. Wie sieht es jetzt aus? Wir haben den Test gemacht und Thomas eine Runde mit Komet-Fahrschulbesitzer und Fahrschullehrer Christian Kröll drehen lassen.Und gleich zu Beginn sieht man den Routinier. "An einer engen Stelle stehen bleiben und den Gegenverkehr passieren lassen, das zeigt den Profi", meint Kröll.Auch sonst zeigt sich Thomas souverän. Beide Hände am Lenkrad. "Zumindest wenn der Fahrschullehrer hinschaut", schmunzelt der 52-Jährige. Krölls Kommentar: "Wichtig ist, dass beide Hände am Lenkrad sind, um schnell reagieren zu können. Eigenheiten dabei sind erlaubt."

Alltagschlamperei

Trotzdem schleichen sich mit den Jahren so manche Fehler ein. "Die meisten Autofahrer sind nicht aufmerksam genug. Auto fahren wird zur Nebensache. Man muss bewusst Auto fahren", mahnt Kröll. "Ansonsten ist eine schlampige Spurhaltung oft ein Problem. Das Tempo sollte mehr überprüft werden, leider wird viel zu spät und oft zu kurz geblinkt. Man muss den anderen Verkehrsteilnehmern rechtzeitig anzeigen, was man vor hat", weiß der Experte.Doch Thomas machte eine gute Figur hinterm Steuer, hielt dem strengen Auge von Kröll stand. "Der 3-S-Blick ist hier nicht offensichtlich wie bei einem Fahranfänger, aber das ist auch nicht notwendig. Ein Routinier hat den Verkehr im Blick, auch ohne Spiegel-Spiegel-Schulterblick."Prinzipiell sieht Kröll mangelnde Verkehrsbeurteilung als Problem. "Die Autofahrer sind abgelenkt und nicht ganz bei der Sache. Auto fahren muss man mit Augen und Hirn. Daher bin ich auch ein Verfechter der Automatik-Pkws bzw. sogar der E-Autos. Da muss man nicht kuppeln, schalten etc. sondern kann sich voll und ganz auf den Verkehr konzentrieren. Meiner Erfahrung nach geht der Trend auch in diese Richtung. In fünf Jahren stellt sich nicht mehr die Frage ob Diesel oder Benziner, sondern welches E-Auto", ist sich Kröll sicher.