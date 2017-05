07.05.2017, 15:48 Uhr

Fatima-Pilger-Madonna

Eine große Gnade wird dieses Monat Wiener Neustadt zuteil.

Am Mittwoch dem 17.Mai von 17h bis 21h macht die von Papst Franziskus gesegnete und in alle Kontinente gesandte Fatima - Jubiläums - Pilger - Statue in der Pfarre Herz Mariä Pottendorferstrasse 117Station.

Aus diesem Anlass findet in Pfarre Herz Mariä eine Messe mit verschiedenen Aktivitäten statt.

Wir laden euch herzlich ein gemeinsam mit uns an dieser feierlichen Messe teilzunehmen.

Im Gebet verbunden

Paul Stachel

Gefällt mir

0