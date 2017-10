Feierlicher Spatenstich in Kirchschlag

18.10.2017, 13:03 Uhr

Bezirk Wiener Neustadt (Red.).-

Der feierliche Spatenstich für unser Objekt in 2860 Kirchschlag, Mühlgasse fand am 20.09.2017 im Beisein von LAbg. Franz Rennhofer (in Vertretung von LH Johanna Mikl-Leitner) statt.Die NÖ Wohnbaugruppe | NBG errichtet mit Mitteln der NÖ Wohnbauförderung auf dem Grundstück in Kirchschlag, Mühlgasse 18 Mietwohnungen, davon 17 Wohnungen „Junges Wohnen“. Ein Wohnzuschuss ist möglich.Die Anlage wird in Niedrigenergiebauweise mit kontrollierter Wohnraumlüftung und Wärmerückgewinnung errichtet. Jede Wohneinheit erhält Freiflächen in Form von Balkonen oder Terrassen. Den Erdgeschoßwohnungen werden Eigengärten zugeordnet. PKW-Abstellplätze werden im Freien errichtet und ein Kleinkinderspielplatz wird selbstverständlich auch vorhanden sein.

Rudischer & Panzenböck gewerbliche Architekten GmbHGeneralunternehmer.Ing. W.P. Handler BaugesmbHInteressenteninformation.NÖ Wohnbaugruppe | NBG2344 Maria Enzersdorf, Südstadtzentrum 4 | T 02236/405-158 | verkauf@nwbg.at | www.nwbg.at