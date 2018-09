FH Wiener Neustadt wächst weiter

20.09.2018, 13:22 Uhr

Spatenstichfeier zum Ausbau des Marketing Campus Wieselburg der FH Wiener Neustadt.

Mit dem feierlichen Spatenstich für den Ausbau des Marketing Campus Wieselburg wurde heute ein weiterer Meilenstein in der Erfolgsgeschichte der FH Wiener Neustadt wie auch der Stadtgemeinde Wieselburg besiegelt. Die Erweiterung des Hochschulareals wird künftig bis zu 1.000 Studienplätze ermöglichen und optimale Bedingungen für eine kontinuierlich steigende Anzahl an Studierenden sowie Lehrenden schaffen. Die Fertigstellung der Bauarbeiten ist für Ende 2019, rechtzeitig zum 20 Jahr-Jubiläum des Marketing Campus Wieselburg, geplant.In Anwesenheit von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Wiener Neustadts Bürgermeister und FHWN-Aufsichtsratsvorsitzenden Mag. Klaus Schneeberger sowie dem Wieselburger Bürgermeister Mag. Günther Leichtfried wurde der feierliche Spatenstich zum Ausbau des Marketing Campus Wieselburg durchgeführt. Zahlreiche Festgäste zeigten großes Interesse am offiziellen Startschuss für die Bauarbeiten. Diese nun bereits dritte Ausbaustufe zeigt, dass sich Wieselburg bei den Studierenden als Hochschulstandort bestens etabliert hat.„Gemäß der konsequenten Wachstumsstrategie der FH Wiener Neustadt wächst nicht nur das Studienangebot, sondern auch der Bedarf an zusätzlicher Infrastruktur. Mit der Erweiterung unseres Marketing Campus in Wieselburg wird bis Ende 2019 Platz für bis zu 1.000 Studierende geschaffen. Der heutige Startschuss für die Bauarbeiten am Standort Wieselburg wie auch die bereits fortgeschrittenen Arbeiten rund um den neuen City Campus in Wiener Neustadt besiegeln unser Vorhaben – die Stärkung des Hochschulstandortes Niederösterreich“, so Mag. Josef Wiesler, Geschäftsführer der FH Wiener Neustadt.„Mit dem Spatenstich für den Ausbau des Marketing Campus Wieselburg setzen wir einen weiteren Schritt in die richtige Richtung“, betont Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. „Wir wollen Wissenschaft und Forschung auch in die Regionen tragen und die Basis für Innovation und Lebensqualität schaffen. Mit dem Ausbau des Marketing Campus Wieselburg wird das niederösterreichische Wissenschafts- und Forschungsnetzwerk weiter gestärkt“, so die Landeshauptfrau.Auch Wiener Neustadts Bürgermeister und FHWN-Aufsichtsratsvorsitzender, Mag. Klaus Schneeberger, sieht den Ausbau als zukunftsweisend: "Der Marketing Campus Wieselburg der FH Wiener Neustadt hat in den vergangenen Jahren alle unsere Erwartungen übertroffen. Der Spatenstich für den Ausbau ist der beste Beweis dafür, dass mit hoher Qualität und großem Engagement auch im ländlichen Raum tertiäre Bildungsangebote möglich sind. Diesen Weg werden wir mit dieser Erweiterung auch in Zukunft konsequent fortsetzen.“„Der Marketing Campus Wieselburg der FH Wiener Neustadt hat sich in den fast 20 Jahren seines Bestehens zu einem unverzichtbaren Bereich der Bildungslandschaft in Wieselburg entwickelt. Der enorme Einsatz des vor Ort tätigen Teams hat in den vergangenen Jahren dazu geführt, dass der Campus in Wieselburg stetig weitergewachsen ist. Es ist daher auch eine Wertschätzung der ,Mutter-Einrichtung‘ in Wiener Neustadt unserem Campus gegenüber, eine neue Ausbaustufe in Angriff zu nehmen und einen großzügigen weiteren Ausbau mitzufinanzieren. Damit wird der FH-Campus Wieselburg nicht nur auf Dauer aufgewertet, sondern auch sehr sinnvoll weiterentwickelt“, so Mag. Günther Leichtfried, Bürgermeister der Stadtgemeinde Wieselburg.Der derzeitige Standort bietet Platz für ca. 550 Studierende, doch tatsächlich nehmen bereits knapp 700 Personen das Studienangebot am Marketing Campus Wieselburg in Anspruch. Dies kann derzeit nur mit der Anmietung externer Räumlichkeiten bewerkstelligt werden. Beinahe die Hälfte des Neubaus wird daher benötigt, um den aktuellen Platzbedarf zu decken, die weitere Fläche um den Wachstumskurs der FH Wiener Neustadt auch am Standort Wieselburg fortsetzen zu können.„Der offizielle Spatenstich ist immer ein wesentlicher Meilenstein in einem Bauprojekt und zeigt, dass alle vorbereitenden Maßnahmen am Papier abgeschlossen sind und nunmehr in die Realität umgesetzt werden. Die bisherige Zusammenarbeit mit allen Projektbeteiligten funktionierte ausgezeichnet, sodass wir uns auf die Ausführungsphase freuen. Die geplante Inbetriebnahme ist für Ende 2019, rechtzeitig zum 20 Jahr-Jubiläum des Marketing Campus Wieselburg, geplant“, so Mag. (FH), Mag. iur. Peter Erlacher, Gesamtprojektleiter und Geschäftsführer der Fachhochschul-Immobiliengesellschaft.Details: Bauprojekt und UmsetzungDer neue Baukörper wird sich im Südosten des bestehenden FH-Gebäudes befinden und rund 3.000m2 umfassen. In Verlängerung der grünen Promenade vor dem Bestandsgebäude entsteht über die Straße hinweg ein gemeinschaftlich genutzter Platz – ein Ort der Begegnung für Studierende, Lehrende wie auch BürgerInnen. Grüne Akzente und Sitzmöglichkeiten runden das Konzept im Außenbereich ab.„Architektur entsteht durch attraktive Zwischenräume sowohl in städtebaulicher als auch in innenräumlicher Hinsicht. Speziell bei diesem Projekt wird dies in Form von qualitativ hochwertigen, kommunikativen Freiräumen geschaffen. Einerseits im Übergang zur Campus-Erweiterung in der Form des Campusplatzes und andererseits in der Interaktion der einzelnen Funktionsbereiche im Innenraum mit großzügigen, optimiert eingelagerten Innovationszonen. Durch ein permanentes Wechselspiel zwischen Innen und Außen wird den NutzerInnen ein attraktives Umfeld zur Verfügung gestellt“, so Arch. Paul JE Preiss, g.o.y.a. Ziviltechniker GesmbH.