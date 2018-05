Florianifeier der Lanzenkirchner Feuerwehren

06.05.2018, 12:36 Uhr

Feier zu Ehren des Heiligen Florian

. Am Samstag, den 5. Mai fand die Florianifeier der Feuerwehren in Lanzenkirchen statt. Dabei wurde der Heilige Florian, der Schutzpatron der Feuerwehr, gefeiert. Begonnen wurde mit einer Messe in der Pfarrkirche Lanzenkirchen mit anschließender Kranzniederlegung. Den Abschluss fand man dann im Cafè-Restaurant Adrienn im Gemeindesaal. Unterabschnitts-Kdt. Manfred Landl und Vizebürgermeisterin Heide Lamberg wünschte den Feuerwehr weiterhin alles Gute und unfallfreie Einsätze. Am Foto v.l.n.r.: Kdt-Stv. Johann Haller (Frohsdorf), Kdt. Martin Breitsching (Ofenbach), V Reinhard Riegler (Lanzenkirchen), UA-Kdt. Manfred Landl (Kleinwolkersdorf), Vzbgm. Heide Lamberg, Kdt. Herbert Koger (Haderswörth), Kdt. Ing. Franz Geyer (Lanzenkirchen) und die Gemeindevorstände Martin Karnthaler, Cornelia Koger und Sabina Doria.