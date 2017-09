Flurbrand in Felixdorf

30.09.2017, 19:47 Uhr

Bezirk Wiener Neustadt. Bericht und Foto von FF Felixdorf.

Am 29.09.2017, kurz vor 16:30, wurde die Feuerwehr Felixdorf zu einen Flurbrand zum neuen Kindergarten gerufen. Da aus der Einsatzmeldung nicht genau hervor Gang ob der Montessori-Kindergarten oder der Kindergarten in der Bahnstraße gemeint war, setzte sich Kommando Felixdorf zum Montessori-Kindergarten auf der Hauptstraße und Tank1 Felixdorf zum Kindergarten in der Bahnstraße in Bewegung. Bereits innerhalb kürzester Zeit stand fest, dass der Brand neben den Kindergarten auf der sogenannten "Had" war. Vermutlich durch Brandstiftung brannten zwischen Büschen Gras, Holz und ein kleiner Elektrobackofen. Ebenso konnte ein zweiter kleiner Brandherd entdeckt werden welcher aber bereits vor unserem Eintreffen alleine erloschen war. Mittels Hochdruckrohr konnte der Brand innerhalb weniger Minuten abgelöscht und der Einsatz beendet werden.