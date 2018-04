Frostiger Februar

24.04.2018, 17:51 Uhr

Mitarbeiter der Straßenmeisterei waren mehr als 11.000 Stunden im Einsatz

WIENER NEUSTADT/BEZIRK (ds). Es war insgesamt ein milder Winter, doch der Februar zeigte den Einsatzkräften der Straßenmeisterei seine frostigen Seiten. Allein im zweiten Monat des Jahres wurden 740 Tonnen Salz und 380 Tonnen Splitt gestreut.„Das war im Februar allein bereits die halbe durchschnittliche Wintermenge an Salz. Im ganzen Winter haben wir 1.470 Tonnen Salz und 737 Tonnen Splitt verbraucht, um die Sicherheit auf den Straßen zu gewährleisten“, resümiert Franz Horvath, Leiter der Straßenmeisterei Wiener Neustadt.

Strenger FebruarAuch die Anzahl der Einsätze war im sibirisch-kalten Februar im Schnitt häufiger als in den übrigen Wintermonaten. Vor allem in der Buckligen Welt und in der Region Hohe Wand wurden im Februar bis -18 Grad C gemessen. Das 40-köpfige Team war jedenfalls vorbildlich im Einsatz.Durchgeplante EinsätzeIn 11.340 Einsatzstunden im Bezirk kämpften sie gegen Schnee und Eis, stellten Schneewände und -stangen auf und sorgten somit dafür, dass es zu keinen Problemen auf den Straßen kam. Dank einer direkten Verbindung zur Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik waren die Einsatzteams auch immer bestens informiert und somit immer rechtzeitig zur Stelle, wenn Schnee und Eis es erforderlich machten.