"Gemeinsam sicher" in Wiener Neustadt

28.04.2017, 12:35 Uhr

Neues Sicherheitsprojekt der Exekutive in Vorbereitung

WIENER NEUSTADT. Enge Zusammenarbeit mit der Bevölkerung ist das Ziel der Sicherheits-Initiative "Gemeinsam sicher", an der derzeit bei der Polizei Wiener Neustadt gearbeitet wird. Gesucht werden dafür noch Sicherheitspartner aus den Vierteln für den regelmäßigen Austausch mit der Polizei. "Wir gehen derzeit auf mögliche Sicherheitspartner dazu. Freuen uns aber auch über Bewerbungen. Es wird mit den Anwärtern ein persönliches Gespräch geben", informiert Sicherheitskoordinatorin Bernadette Kainrath."Mit Sicherheitsbeauftragten in den Reihen der Polizei und Sicherheitspartnern in den Kommunen sollen beide Seiten näher zusammenrücken", erklärt Kainrath.Sicherheitspartner sind Privatpersonen die Interesse am Mitwirken und Mitgestalten der Sicherheit haben und sich FREIWILLIG engagieren möchten. Sicherheitspartner sollen Informationen der Sicherheitsbeauftragten an die Bürger und sicherheitspolizeiliche Anliegen der Bevölkerung an die SB gegenseitig mitteilen.