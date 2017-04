Gemeinsames Bilderbuchprojekt in der Sta. Christiana in Frohsdorf

20.04.2017, 18:11 Uhr

Bilderbuchprojekt Volksschule + BAfEP Frohsdorf

Die Kinder der vierten Klassen der Volksschule Sta. Christiana arbeiten heuer an einem ganz besonderen Projekt. Zusammen mit SchülerInnen der BAfEP werden Bilderbücher für den Kindergarten hergestellt. Jedes Kind der Volksschule hat eine „große“ Betreuerin, mit der an den Büchern gearbeitet wird. So haben alle, begonnen mit dem ersten Kennenlernen, dem gemeinsamen Suchen und Finden von Textideen, dem Schreiben der Texte sowie dem Illustrieren und dem Abtippen am Computer, viele schöne Stunden zusammen verbracht. Einige Talente sind dabei zum Vorschein gekommen und auch viele Freundschaften entstanden. Mit vollem Eifer und viel Freude sind die Kinder dabei, etwas zu schaffen und gemeinsam kreativ zu sein. Zu guter Letzt wird die Druckerei besucht, um die Bücher dort zusammen abzuholen.