Genussmarsch Hohe Wand: Alle Fotos!

09.09.2018, 15:28 Uhr

Bezirk Wiener Neustadt. Text und Fotos von Uschi Treibenreif-Laferl.

Die Organisatoren rund um Martin Arnhold, Michael Gruber und Gerhard Jägersberger boten den Teilnehmern bei der 2. Genusswanderung eine Familien-, einer Genuss- und ein Wandererstrecke an.Auf die Teilnehmer warteten traumhaftes Wetter und verschiedene Labstationen mit allerlei Köstlichem wie Minestrone aus garteneigenen Gemüse, pikante Aufstriche und selbstgebackenen Kuchen wie bei der Station von Rudolf Kastner. Bürgermeister Josef Laferl zeigte sich sportlich und wanderte die mittlere Runde mit 12 Kilometern. Der Hundesportverein „Wöff Wöff“ aus Wöllersdorf mit Obfrau Susanne Fiebinger kam mit 25 Teilnehmer und sicherte sich den Titel der größten Gruppe, Helga Ehmann aus Maiersdorf war mit 76 Jahren die älteste Teilnehmerin, der 77jährige Hubert Palficer war der älteste Teilnehmer, die weiteste Anreise hatte ein Teilnehmer aus Milwaukee (USA), aus Österreich war es eine Dame aus dem burgenländischen Stegersbach.Zum Abschluss an die Wanderung gab es auf jeden Fall ein tolles Rahmenprogramm in Stollhof am Fuße der Hohen Wand! 1066