Großzügige Spende für Verein Lebenslicht Krumbach

06.01.2018, 14:19 Uhr

Bezirk Wiener Neustadt, Neunkirchen (Red.).

Alljährlich vor Weihnachten veranstalten die Mitarbeiter der Oldtimer Autobahnraststätte in Zöbern Aktivitäten für einen karitativen Zweck. Heuer wurde wieder mit ca. 500 Kindern aus der Umgebung ein großer Adventkalender und Kekse gebacken.Wir wurden auch wieder von vielen spendablen Firmen und Gemeinden, welche sich dann in den einzelnen Adventkalenderfenstern präsentieren durften, großzügig unterstützt.Der Reinerlös dieser Aktion (2017) € 13.800,- wurde unter Anwesenheit von Hr. Bgm. Josef Freiler (Krumbach), Hr. Bgm. Alfred Brandstätter (Zöbern) und den Mitarbeitern der Fa. Oldtimer an Josef Heissenberger vom "Verein Lebenslicht Krumbach" übergeben.Anton Plank, Geschäftsführer des Autobahnrestaurant & Motorhotel Zöbern: "Es macht uns stolz, dass wir seit 2004, gemeinsam mit den Schulen, Kindergärten, Firmen und Gemeinden schon über € 135.000,- für den guten Zweck sammeln konnten."