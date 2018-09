13.09.2018, 16:27 Uhr

Schüler der privaten Volksschule Sta. Christiana bereiteten sich auf das Schuljahr vor.

In der privaten Volksschule Sta. Christiana in Frohsdorf gehen die Schüler und Lehrerinnen sogar in den Ferien freiwillig in die Schule. Denn eine Woche vor dem offiziellen Schulbeginn wurden die Schultore für alle Kinder geöffnet, die sich auf das neue Schuljahr vorbereiten wollten.Am Vormittag wurde mit den Pädagoginnen gelernt. Zu Mittag gab es frisch gekochtes Mittagessen aus der Klosterküche und danach durften die Kinder bis 17 Uhr spielen und sich im großen Schulgarten austoben.Der einwöchige Lernworkshop wurde so gut angenommen, dass so viele Taferlklassler wie noch nie daran teilnahmen. Für sie war der vorzeitige Schulbesuch besonders wertvoll, da sie so bereits das Schulhaus, die Lehrerinnen und vor allem Freunde kennen lernten.