Internationale Arbeitsgruppe an der Theresianischen Militärakademie

11.05.2017, 14:28 Uhr

Wiener Neustadt (Red.).- Die Trinationale Arbeitsgruppe Fernausbildung, die sich aus Spezialisten der Deutschen Bundeswehr, der Schweizer Streitkräfte und des Bundesheeres zusammensetzt, tagt derzeit in Österreich.

Universität der Bundeswehr unterstützt

Anlässlich des 20. Jubiläums dieser Tagung lud der Kommandant der Theresianischen Militärakademie, Brigadier Karl Pronhagl, am 10. Mai 2017 zu einem feierlichen Festessen im Traditionsraum der Militärakademie ein.Die Trinationale Arbeitsgruppe Fernausbildung setzt sich aus e-Learning-Spezialisten der Schweizer Armee, der deutschen Bundeswehr und des österreichischen Bundesheeres zusammen. Zweck dieser Arbeitsgruppe ist eine intensive Zusammenarbeit zum Thema e-Learning und Fernausbildung. Inhalte der Besprechungen sind technische Neuerungen in der modernen Ausbildungstechnologie, aktuelle Lernprogrammentwicklungen und pädagogische Neuerungen im Zusammenhang mit den neuen Medien. Die wissenschaftliche Begleitung der Tagungen erfolgt durch die Universität der Bundeswehr Hamburg.

Professionelles Team an der Militärakademie

Die Tagungen der Arbeitsgruppen finden einmal jährlich statt. Des Weiteren trifft sich die Arbeitsgruppe beim jährlich im Herbst stattfindenden Ausbildungskongress der Bundeswehr in Hamburg, bei dem die Theresianische Militärakademie auch einen Informationsstand betreibt.Brigadier Pronhagl beglückwünschte die Arbeitsgruppe zur Nachhaltigkeit dieser Tagung und betonte die Wichtigkeit der Zusammenarbeit im Bereich der modernen Ausbildungstechnologie.Die Militärakademie in Wiener Neustadt verfügt derzeit über ein professionelles Team für die Produktion von Lernprogrammen. Derzeit finden Bestrebungen statt, an der Theresianischen Militärakademie ein Zentrum Fernausbildung einzurichten.Foto Vzlt SEEGER/TherMilAkBildtext: Brigadier Pronhagl (Mi) setzt sich für ein Zentrum für Fernausbildung an der TherMilAk ein