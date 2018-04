26.04.2018, 06:53 Uhr

Am 22. April fand im Gasthaus Windbichler die Jahreshauptversammlung der Dorferneuerung Bromberg statt. Obmann Gottfried Haller gab einen Rückblick auf die Aktivitäten der abgelaufenen Periode 2016/2017.

Verein mit vielseitigem Programm

Traditionelle Vereinsveranstaltungen sind das Sonnwendfeuer, die Herbstwanderung oder die alljährliche Flurreinigung gemeinsam mit der Bromberger Jägerschaft und dem 1. FC Schlattental.Darüber hinaus werden auch immer wieder besondere Vorträge und Projekte organisiert, die das Gemeindeleben bereichern, wie zum Beispiel im Frühjahr 2017 ein Vortrag vom "Energierebell Wolfgang Löser". Regionalbetreuer Ing. Walter Ströbl hob hervor, dass der Bromberger Dorferneuerungsverein ein besonders vielfältiges Spektrum abdeckt. Bgm. Sepp Schrammel strich die Bedeutung des Dorferneuerungsvereines für die Gemeinde hervor, bedankte sich beim Vereinsvorstand für die Arbeit der Dorferneuerung und besonders bei Obmann Haller für seine langjährige, umsichtige Obmannschaft.

Festschrift zum 20 Jahr Jubiläum

Vorschau auf zukünftige Projekte

2017 feierte der Dorferneuerungsverein sein 20jähriges Bestehen. Zu diesem Anlass wurde eine Festschrift erstellt, in der alle Projekte der Dorferneuerung Bromberg zu finden sind. In diesen zwanzig Jahren wurden viele große und kleine Projekte in, für und mit der Gemeinde umgesetzt. Insgesamt sind in diesen 20 Jahren mehr als EUR 160.000,- von der NÖ Dorf- und Stadterneuerung in Dorferneuerungsprojekte für die Marktgemeinde investiert worden. Katrin Bschaden (Layout und Design) und Margret Pöll (Lektorat) haben wesentlich bei der Erstellung der 20-Jahr-Jubiläums-Festschrift mitgearbeitet - dafür bedankte sich der Vereinsvorstand im Rahmen der Jahreshauptversammlung sehr herzlich.Die Jubiläumsfestschrift wurde an alle Haushalte in der Marktgemeinde verteilt. Bei Interesse ist die Festschrift am Gemeindeamt Bromberg weiterhin kostenlos erhältlich.Obmann Haller gab auch eine Vorschau auf geplante neue Projekte: Zum Beispiel die Umsetzung der Erweiterung des Bromberger Hexenweges zum "verhexten" Hör-Erlebnis-Bewegungsweg (Auszeichnung beim NÖ Ideenwettbewerb 2016), die Idee zur Veranstaltung eines Dorferneuerungs-Gschnas oder den Beitrag "Gibt's Hexen" beim Bromberger Ferienspiel 2018.